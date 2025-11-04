مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: به دنبال کاهش بارش‌ها جریان آب ورودی به سد یامچی به‌شدت کاهش‌یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری اناری امروز در نشستی که با حضور فرماندار اردبیل، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری برگزار شد، گفت: با اشاره به کاهش قابل‌توجه آورد رودخانه‌ها گفت: ضروری است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبارات ملی، طرح‌های نیمه‌تمام آبرسانی استان با سرعت بیشتری تکمیل شود تا از بروز بحران در ماه‌های آتی جلوگیری شود.

او افزود: تکمیل سیستم برج و بارج سد یامچی، سامانه داف تصفیه‌خانه و شروع عملیات اجرایی انتقال آب از حوضه سفیدرود و تصفیه‌خانه شورابیل از اقدامات این شرکت جهت تأمین آب شرب مرکز استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در ادامه، بر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده برای کاهش مصرف آب در میان شهروندان و جلب مشارکت عمومی در مدیریت منابع آبی تأکید کرد.

