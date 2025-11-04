مردم آذربایجان شرقی از بزرگ و کوچک در راهپیمایی ۱۳ ابان حضور یافته‌اند تا بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل تجدید پیمان کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سراسر آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.

 

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

 

برچسب ها: برگزاری راهپیمایی ، 13 آبان
