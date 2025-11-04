\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u0641\u0631 -\u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n