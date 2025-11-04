شهروندخبرنگار ما عکس و تصاویری از برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز مصادف با ۱۳ آبان به عنوان نماد مقاومت و بصیرت ملت ایران برگزار شد و بار دیگر دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور خود در خیابان‌ها فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر استکبار» سر دادند تا نشان دهند ایران اسلامی همیشه سربلند و سرافراز است.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم و گفت‌و‌گو با مدیرعامل کنترل ترافیک استان تهران دکتر اختیاری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر امریکا به زودی به زباله دان تاریخ می رود با همه جنایت ها و ستم هاش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
امریکا هزاران هزار کلاهک اتمی ساخته و آزمایش می کند مرگ بر آمریکا همه کشورها بمب اتمی ساخته اند و ایران نباید نیروگاه برق هسته ای داشته باشد مرگ بر اشغالگران امریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
