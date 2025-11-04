باشگاه خبرنگاران جوان - امروز مصادف با ۱۳ آبان به عنوان نماد مقاومت و بصیرت ملت ایران برگزار شد و بار دیگر دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور خود در خیابان‌ها فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر استکبار» سر دادند تا نشان دهند ایران اسلامی همیشه سربلند و سرافراز است.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم و گفت‌و‌گو با مدیرعامل کنترل ترافیک استان تهران دکتر اختیاری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

