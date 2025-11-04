باشگاه خبرنگاران جوان - مبینا حمصیان، دانشجوی دانشگاه یزد که بر اثر سانحه‌ای در جریان تمرین آموزشی دچار آسیب شدید مغزی و مرگ‌مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش به جمع اهداکنندگان عضو پیوست و با این تصمیم انسان‌دوستانه، جان سه نفر از هم‌وطنان نیازمند به پیوند را نجات داد.

مبینا حمصیان، دانشجوی دانشگاه یزد، روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در جریان انجام تمرین آموزشی در یکی از خانه‌های تاریخی واقع در بلوار بسیج، دچار سانحه شد و به دلیل آسیب مغزی شدید بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید.

با وجود تلاش‌های تیم پزشکی و انجام عمل جراحی، وضعیت وی بحرانی گزارش شد و نهایتاً مرگ مغزی او توسط پزشکان معالج تأیید گردید.

در پی این حادثه تلخ، خانواده این دانشجوی جوان با اقدامی بزرگ و ماندگار، رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن فرزندشان اعلام کردند تا زندگی دوباره‌ای به سه بیمار نیازمند بخشیده شود.

دانشگاه یزد ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از درگذشت این دانشجوی عزیز، این حرکت ایثارگرانه را ارج نهاده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای خانواده داغ‌دیده صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

منبع روابط عمومی دانشگاه یزد