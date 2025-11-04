در پی حمله پهپادهای اوکراین، انفجاری در مجتمع پتروشیمی استریلیتاماک در منطقه باشقیرستان روسیه روی داد که خساراتی به تاسیسات تصفیه آب وارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اثر حمله یک پهپاد اوکراینی، انفجاری در یک مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه روی داد که خساراتی به همراه داشت، اما تلفات جانی در پی نداشت.
مقامات منطقهای روز سهشنبه اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی استریلیتاماک باعث آسیبدیدگی و بخشی فروریزی یک تاسیسات تصفیه آب شده است. رادی خابیروف، رئیس منطقه باشقیرستان، در پیام رسان تلگرام تأکید کرد که این مجتمع که در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری مرز اوکراین در کوههای اورال واقع شده، بدون وقفه به کار خود ادامه میدهد.
وی افزود هر دو پهپاد در این حمله شبانه منهدم شدهاند. وزارت دفاع روسیه نیز در گزارش روزانه خود اعلام کرد که علاوه بر این دو پهپاد، سامانههای دفاعی این کشور ۸۳ پهپاد دیگر را بر فراز هفت منطقه دیگر روسیه سرنگون کردهاند.
اداره شهر استریلیتاماک، محل استقرار این مجتمع، اعلام کرد که هر پنج کارگری که در داخل تاسیسات حضور داشتند آسیبی ندیدهاند.
کییف حملات پهپادی و موشکی خود به اعماق خاک روسیه را تشدید کرده و پالایشگاههای نفت، انبارها و مراکز لجستیکی را هدف گرفته که به ادعای اوکراین، ماشین جنگی کرملین را تغذیه میکنند.
منبع: خبرگزاری فرانسه