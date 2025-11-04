در پی حمله پهپادهای اوکراین، انفجاری در مجتمع پتروشیمی استریلیتاماک در منطقه باشقیرستان روسیه روی داد که خساراتی به تاسیسات تصفیه آب وارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  بر اثر حمله یک پهپاد اوکراینی، انفجاری در یک مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه روی داد که خساراتی به همراه داشت، اما تلفات جانی در پی نداشت.

مقامات منطقه‌ای روز سه‌شنبه اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی استریلیتاماک باعث آسیب‌دیدگی و بخشی فروریزی یک تاسیسات تصفیه آب شده است. رادی خابیروف، رئیس منطقه باشقیرستان، در پیام رسان تلگرام تأکید کرد که این مجتمع که در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری مرز اوکراین در کوه‌های اورال واقع شده، بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد.

وی افزود هر دو پهپاد در این حمله شبانه منهدم شده‌اند. وزارت دفاع روسیه نیز در گزارش روزانه خود اعلام کرد که علاوه بر این دو پهپاد، سامانه‌های دفاعی این کشور ۸۳ پهپاد دیگر را بر فراز هفت منطقه دیگر روسیه سرنگون کرده‌اند.

اداره شهر استریلیتاماک، محل استقرار این مجتمع، اعلام کرد که هر پنج کارگری که در داخل تاسیسات حضور داشتند آسیبی ندیده‌اند.

کی‌یف حملات پهپادی و موشکی خود به اعماق خاک روسیه را تشدید کرده و پالایشگاه‌های نفت، انبار‌ها و مراکز لجستیکی را هدف گرفته که به ادعای اوکراین، ماشین جنگی کرملین را تغذیه می‌کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
آمریکا برنامه‌ای برای تامین موشک‌های تاماهاوک برای اوکراین ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
حمله به ساسیات تصفیه آب = جنایت جنگی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تصفیه آب = خط قرمز
۰
۱
پاسخ دادن
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
آخرین اخبار
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی از مهرماه
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
هرتزوگ: اسرائیل بر لبه پرتگاه قرار گرفته است
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
بن سلمان دو هفته دیگر به کاخ سفید می‌رود
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور