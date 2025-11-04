دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد برخی مدال آوران بازی های آسیایی جوانان گفت: تعدادی از ملی پوشان حاضر در بحرین در بازی های کشور ها ای اسلامی هم خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و هفتمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سهشنبه ۱۳ آبان در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد که در خاتمه مهدی علینژاد دبیر کل کمیته ضمن اعلام مصوبات نشست به سئوالات خبرنگاران پاسخ بود.
علینژاد در توضیح محورهای اصلی نشست اظهار داشت: با توجه به برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در دهم دیماه سال جاری، در این جلسه بر اساس اساسنامه، جزئیات نحوه برگزاری مجمع مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در ادامه نیز علیرضا پاکدل گزارش عملکرد کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان را ارائه کرد.
وی به ارزیابی عملکرد کاروان ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان اشاره کرد و افزود: این رویداد از ۳۰ مهر تا ۹ آبانماه برگزار شد و خوشبختانه کاروان ایران عملکردی درخشان داشت. در حالی که در دوره گذشته، ایران با مجموع ۱۴ مدال در رتبه بیستم قرار گرفته بود، در این دوره با کسب ۷۶ مدال شامل ۲۲ طلا، جهشی چشمگیر داشته و به رتبه چهارم دست یافت.
دبیر کل کمیته ملی المپیک با تأکید بر کیفیت بالای عملکرد کاروان ایران اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد از اعضای کاروان موفق به کسب مدال شدند و از ۲۴ رشتهای که ایران در آن شرکت داشت، در ۱۹ رشته مدال کسب کردیم. این آمار از نظر تنوع رشتههای مدالآور در میان کشورهای شرکتکننده کمنظیر بود و تنها کشور چین در این شاخص با ما برابری کرد.
علینژاد افزود: نکته قابل توجه دیگر، درخشش دختران ورزشکار کشور بود که ۴۸ مدال کاروان ایران را کسب کردند که اتفاقی ویژه و بیسابقه در ورزش ایران بود. کاروان ما با وجود تمرکز بر توسعه رشتهها و نه صرفاً مدالآوری، یکی از موفقترین و منظمترین تیمهای ورزشی سالهای اخیر را تشکیل داد.
او در ادامه ضمن قدردانی از تلاش اعضای کاروان گفت: روحیه ایراندوستی، غیرت، همت و تلاش ورزشکاران کشورمان در این رقابتها ستودنی بود. عملکرد آنها ما را به آینده ورزش ایران امیدوار کرد.
علی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر استفاده از این مدال آوران جوان در رویداد های بین المللی در بازی های آتی گفت: این خبر خوش را اینجا می دهم که تعدادی از همین ملی پوشان جوان مثل بنیامین فرجی در تنیس روی میز و غلامی در شنا و برخی دیگر از رشته های تیمی در بازی های چند روز آینده ریاض هم حضور خواهند داشت و مقرر شده است که این مدال آوران با همکاری فدراسیون های مربوطه و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک رصد بشوند و بتوانیم از این استعداد ها در سال های آتی و رقابت های بین المللی مثل بازی های آسیایی و المپیک استفاده کنیم.
وی افزود: خوشبختانه در مدال های کسب شده در بحرین فقط چند رشته خا ص نبودند و توزیع مدال ها در رشته های مختلف ما را از اتکا به یکی دو رشته مدال آور خارج کرد و این اتفاق خوبی بود که در بحرین رقم خورد و شاید فقط کشور چسن مثل ایران در 19 رشته مدال آوری داشت .
دبیر کل کمیته ملی المپیک در پایان نشست هیئت اجرایی گفت: آقای خسروی وفا گزارشی از سفرمان به لوزان و دیدار با کریس کاونتری رئیس کمیته بین المللی ارائه کردند و در جلساتی که در لوزان داشتیم تفاهم ها بسیاری در زمینه های همکاری مختلف ایجاد شد و فضا برای همکاری های بیشتر کمیته ملی المپیک و کمیته بین المللی المپیک فراهم خواهد شد.
دبیر کل کمیته المپیک در ادامه اظهار داشت: حدود دو هفته پیش به همراه رئیس کمیته ملی المپیک سفری به لوزان داشتیم و در دیداری با خانم کاونتری، مباحث مرتبط با همکاریهای مشترک میان کمیته ملی المپیک ایران و کمیته بینالمللی المپیک (IOC) مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه روابط میان ما و IOC در سطحی بسیار مطلوب قرار دارد و با حضور خانم کاونتری، افق این تعاملات را روشن و رو به گسترش میبینیم.
علینژاد افزود: در جریان این سفر همچنین با رؤسای فدراسیونهای جهانی والیبال و روئینگ دیدار و گفتوگو داشتیم و درباره توسعه همکاریها و حمایت از فدراسیونهای ملی ایران در این رشتهها تبادل نظر شد.
وی همچنین با اشاره به آغاز بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض اظهار امیدواری کرد: امیدوارم همانطور که کاروان بحرین در این رقابتها حضور یافته، شاهد روزها و خبرهای خوبی برای ورزش ایران نیز باشیم.
علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین در تشریح مصوبات نشست اخیر هیات اجرایی گفت: یکی دیگر از مباحث اصلی این جلسه، بررسی سازوکارهای حمایت مادی و معنوی از قهرمانان و مدالآوران کشور بود. کمیته ملی المپیک با الهام از الگوهای کمیته بینالمللی المپیک (IOC) قصد دارد طرح بورسیهای را برای ورزشکاران بزرگسال اجرا کند تا این سرمایههای ارزشمند حفظ و برای موفقیتهای آینده در بازیهای آسیایی و المپیک آماده شوند.
وی ادامه داد: تمام حمایتهای کمیته ملی المپیک از مسیر فدراسیونها انجام میشود. نباید فراموش کرد که شناسایی این استعدادها کار سادهای نبوده است؛ هیچ موفقیت یا ناکامیای تصادفی نیست. همافزایی میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیونها نقش تعیینکنندهای در دستاوردهای اخیر داشته است. جالب اینکه برخی از قهرمانان حاضر در بازیهای کشورهای اسلامی، پیشتر در المپیک جوانان نیز حضور داشتهاند.
علینژاد با اشاره به عملکرد رشتههای مختلف ورزشی تاکید کرد: وقتی کاروان ایران موفق به کسب مدال در ۱۹ رشته میشود، این نشان میدهد که دیگر به یک یا دو رشته خاص وابسته نیستیم. این تنوع، بیانگر شکلگیری نسل جدیدی از ورزش ایران است. پس از پایان بازیهای کشورهای اسلامی، ارزیابی جامع و کارشناسی از عملکرد کاروان ایران در دو رویداد اخیر انجام خواهیم داد. مقرر شده با همکاری وزارت ورزش، نشستهای مشترکی با فدراسیونها برگزار کنیم تا ضمن شناسایی عوامل موفقیت، نقاط ضعف نیز بهطور دقیق بررسی و برطرف شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره رشتههایی که کمتر از حد انتظار ظاهر شدند، گفت: در آستانه آغاز بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض هستیم و ارائه جزئیات در این مقطع ممکن است بر عملکرد تیمها تأثیر بگذارد. پس از پایان مسابقات، گزارش کامل ارزیابی را در اختیار فدراسیونها قرار خواهیم داد. البته تعامل میان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در این دوره بسیار مثبت بوده و حمایتهای لازم صورت گرفته است. در مواردی هم که انتظارات برآورده نشده، با برنامهریزی دقیق تلاش میکنیم در رویدادهای آینده از جمله بازیهای ناگویا، با مشکلات مشابه روبهرو نشویم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه صحبتهای خود به موضوع میزبانی اشاره کرد و گفت: ایران از توانایی لازم برای میزبانی بازیهای کشورهای اسلامی برخوردار است و این موضوع مورد تأیید کارشناسان نیز قرار گرفته است. در صورتی که سازمان همبستگی کشورهای اسلامی تصمیم به واگذاری میزبانی به تهران بگیرد، آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد را داریم. البته اگر میزبانی به کشور دیگری سپرده شود، همچنان از آن حمایت خواهیم کرد؛ چراکه هدف ما تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی است.
علینژاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت میزبانی بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض و تغییرات احتمالی در برنامه برخی رشتهها تصریح کرد: دهکده بازیها هنوز به شرایط ایدهآل نرسیده و به دلیل تأخیر در آمادهسازی، همزمان با ورود تیمها در حال تکمیل است. در روزهای نخست، برخی مشکلات زیرساختی و اجرایی وجود داشت که البته با تلاش برگزارکنندگان بهتدریج در حال رفع شدن است. طبیعی است که چنین شرایطی میتواند بر عملکرد ورزشکاران تأثیر بگذارد، اما باید توجه داشت که این مشکلات تنها متوجه کاروان ایران نیست و سایر کشورها نیز با وضعیت مشابهی روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در جلسه سرپرستان کاروانها که ۲ روز پیش برگزار شد، بسیاری از نمایندگان کشورها نسبت به شرایط اولیه دهکده اعتراض داشتند. با این حال، مسئولان عربستان تلاش میکنند در کوتاهترین زمان ممکن نواقص را برطرف کنند و پیشبینی میشود در یکی دو روز آینده شرایط به ثبات برسد.
علینژاد در پایان درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملیپوش والیبال کشورمان، خاطرنشان کرد: فدراسیون والیبال تمام اقدامات لازم را برای درمان این بازیکن انجام داده و بهترین امکانات درمانی در اختیار او قرار گرفته است. امیدواریم روند بهبودی او بهخوبی پیش برود. فدراسیون در این زمینه کوتاهی نکرده و بیش از این نیز کاری از دستش برنمیآید. از خداوند سلامتی کامل این ورزشکار را مسئلت داریم.