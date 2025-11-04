باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه گفت که کشور‌های در حال توسعه حمایت مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند.

وی افزود که در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید زندگی می‌کنند و این وضعیت نشان می‌دهد که جهان از رسیدن به اهداف توسعه پایدار فاصله گرفته است.

گوترش همچنین تأکید کرد که نبود هرگونه حمایت اجتماعی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأسف‌آور است و ضرورت دارد برنامه‌ای برای همگرایی سالانه ۱.۳ تریلیون دلار به منظور تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی در کشور‌های در حال توسعه تدوین شود.

این اظهارات دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر اهمیت حمایت جهانی از کشور‌های در حال توسعه و مقابله با فقر و بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید می‌کند.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره