راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور گسترده و پرشور مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان و اقشار مختلف در شهر گرگان و سایر شهر‌های استان گلستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمدقاسمی - در شهر گرگان، این مراسم از میدان شهرداری آغاز و تا مصلی وحدت ادامه یافت. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

در مسیر راهپیمایی، دانش‌آموزان و دانشجویان با سردادن شعار‌های انقلابی و اجرای سرود‌های حماسی، فضای پرشوری را رقم زدند. مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم نیز در این مراسم حضور داشتند.

هم‌زمان با مرکز استان، در تمامی شهرستان‌های گلستان از جمله گنبدکاووس، علی‌آبادکتول، مینودشت، بندرترکمن، کردکوی و آزادشهر نیز راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

امام جمعه موقت گرگان:
انسان باتقوا در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمی‌آورد
گفتمان وحدت اسلامی بدون تمسک به ولایت فقیه مفهومی ندارد
تصاویر هوایی از شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در گلستان
