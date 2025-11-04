جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق معتمدیان استاندار تهران، در نشست و گفت و گوی صمیمی با اعضای خانه احزاب ایران، با تشریح جزئیات مدیریت استان در بحران‌های اخیر به ویژه جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این ۱۲ روز، تمرکز دشمن بر تهران بود و بیشترین بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها، آمار مجروحان و تخریب‌ها در استان تهران با سناریو‌های از پیش‌تعیین‌شده دشمن رخ داد.

وی با بیان اینکه در اولین بحران، آمادگی‌های استان تهران را ایجاد شد، افزود: هماهنگی بین دستگاه‌ها و شرکت‌های زیرساخت تقویت و تجهیزات مربوطه افزایش یافت و سناریو‌های مختلف عملیاتی شد.

استاندار تهران به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار اشاره و اظهار کرد: تعداد خودرو‌های سیار نان بیش از دو برابر شد تا پاسخگوی تقاضای افزایش‌یافته باشد.

وی با قدردانی از اختیارات اعطاشده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی گفت: برای اولین بار در تاریخ، این اختیارات باعث شد تصمیمات به سرعت انجام شود.

معتمدیان با اشاره به تمرکز جمعیتی در تهران گفت: نیمی از اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز کشور در استان تهران سکونت دارند و تا به امروز ۴۷۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که معادل انتقال جمعیت یک استان است.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت آموزش گفت: تهران پایتخت آموزشی کشور است، در برنامه چهارساله، تراکم جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق از ۴۸ نفر به شدت کاهش یافته و همزمان، در کمتر از دو سال، مدارس جدیدی ساخته و تحویل داده‌ایم.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم آمادگی برای بحران‌های آینده گفت: ما ساختاری تعریف کرده‌ایم که مانند ابتدای انقلاب، از ظرفیت مساجد و مردم در محلات استفاده و به مشارکت مردم تکیه کنیم.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش رو که به صورت تناسبی برگزار خواهد شد، گفت: از اعضای خانه احزاب ایران دعوت می‌شود تمامی پیشنهادات و ایده‌های خود را جهت برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری ارائه دهند.

منبع: استانداری تهران