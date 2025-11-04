سرمربی رئال مادرید قبل از دیدار حساس برابر لیورپول اظهار نظر جالبی درباره ستاره آلمانی تیم حریف داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیورپول امشب (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) در هفته چهارم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا پذیرای رئال مادرید خواهد بود.

سرمربی رئال مادرید پیش از این بازی حساس اظهار نظر جالبی درباره فلوریان ویرتس، ستاره آلمانی لیورپول، داشت. ژابی آلونسو گفت: ویرتس یکی از دلایلی بود که باعث شد من سرمربی رئال مادرید شوم و به همین خاطر از او تشکر می‌کنم. ویرتس با لیورپول موفق می‌شود. او بازیکنی استثنایی است.

ویرتس بعد از درخشش در لورکوزن و زیر نظر ژابی آلونسو بود که مشتریان زیادی پیدا کرد و در نهایت تصمیم گرفت راهی لیگ برتر انگلیس شود و پیراهن لیورپول را بپوشد. این ستاره آلمانی با ۱۳۷ میلیون یورو به گران‌ترین خرید تاریخ لیگ برتر انگلیس تبدیل شد، اما تاکنون نمایش ناامیدکننده‌ای در لیورپول داشته و هنوز نتوانسته است در این تیم جا بیفتد.

آلونسو درباره احساسش از این بازی گفت: این یک مسابقه کلاسیک در فوتبال اروپاست؛ چه از نظر تاریخی و چه از منظر کنونی؛ تماشای این بازی برای هواداران لذتبخش است. ترنت الکساندر-آرنولد و من تاریخ خاصی در اینجا (آنفیلد) داریم. بازگشت به جایی که احساس محبوبیت زیادی کردم، خوب است ولی ما اینجا هستیم تا روی وظایفمان تمرکز کنیم و به نتیجه خوبی برسیم.

سرمربی رئال مادرید افزود: تجربه لیورپول برایم بسیار تأثیرگذار بود. پنج سال با رافا بنیتس کار کردم و چیز‌های زیادی درباره فوتبال در سطح بالا یاد گرفتم. آنها به من کمک کردند تا به جایی که امروز هستم برسم. سعی می‌کنم خودم را از تاثیر احساسات دور نگه دارم و روی آنچه در بازی باید انجام دهم، تمرکز کنم. وضعیت ترنت الکساند- آرنولد با من متفاوت است، چون او اینجا متولد شده و من او را از زمانی که کوچک بود، به یاد دارم.