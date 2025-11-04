سرمربی رئال مادرید قبل از دیدار حساس برابر لیورپول اظهار نظر جالبی درباره ستاره آلمانی تیم حریف داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیورپول امشب (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) در هفته چهارم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا پذیرای رئال مادرید خواهد بود.

سرمربی رئال مادرید پیش از این بازی حساس اظهار نظر جالبی درباره فلوریان ویرتس، ستاره آلمانی لیورپول، داشت. ژابی آلونسو گفت: ویرتس یکی از دلایلی بود که باعث شد من سرمربی رئال مادرید شوم و به همین خاطر از او تشکر می‌کنم. ویرتس با لیورپول موفق می‌شود. او بازیکنی استثنایی است.

ویرتس بعد از درخشش در لورکوزن و زیر نظر ژابی آلونسو بود که مشتریان زیادی پیدا کرد و در نهایت تصمیم گرفت راهی لیگ برتر انگلیس شود و پیراهن لیورپول را بپوشد. این ستاره آلمانی با ۱۳۷ میلیون یورو به گران‌ترین خرید تاریخ لیگ برتر انگلیس تبدیل شد، اما تاکنون نمایش ناامیدکننده‌ای در لیورپول داشته و هنوز نتوانسته است در این تیم جا بیفتد.

آلونسو درباره احساسش از این بازی گفت: این یک مسابقه کلاسیک در فوتبال اروپاست؛ چه از نظر تاریخی و چه از منظر کنونی؛ تماشای این بازی برای هواداران لذتبخش است. ترنت الکساندر-آرنولد و من تاریخ خاصی در اینجا (آنفیلد) داریم. بازگشت به جایی که احساس محبوبیت زیادی کردم، خوب است ولی ما اینجا هستیم تا روی وظایفمان تمرکز کنیم و به نتیجه خوبی برسیم.

سرمربی رئال مادرید افزود: تجربه لیورپول برایم بسیار تأثیرگذار بود. پنج سال با رافا بنیتس کار کردم و چیز‌های زیادی درباره فوتبال در سطح بالا یاد گرفتم. آنها به من کمک کردند تا به جایی که امروز هستم برسم. سعی می‌کنم خودم را از تاثیر احساسات دور نگه دارم و روی آنچه در بازی باید انجام دهم، تمرکز کنم. وضعیت ترنت الکساند- آرنولد با من متفاوت است، چون او اینجا متولد شده و من او را از زمانی که کوچک بود، به یاد دارم.

برچسب ها: لیورپول ، لیگ قهرمانان اروپا ، رئال مادرید
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
لیگ برتر انگلیس؛
لیورپول ۲ - ۰ استون ویلا/ پایان کابوس اشلوت
بایرن تسلیم رئال نمی‌شود
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
آخرین اخبار
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی/ تاکید بر مدال‌آوری در اسکی و ورزش‌های زمستانی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
تراکتوری ها دست به امضا شدند
نفرات برتر سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی معرفی شدند
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال