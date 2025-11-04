شهرستان کازرون در روز سیزدهم آبان، شاهد موج خروشانی از دانش آموزان و مردم در راهپیمایی ضد استکباری بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - شهرستان کازرون در روز سیزدهم آبان، شاهد موج خروشانی از ایمان و اراده بود. دانش‌آموزان، پیشقراولان این مسیر، به همراه دیگر اقشار مردم، صفوف راهپیمایی ضداستکباری را تشکیل دادند و مسیر میدان انقلاب تا مصلی نماز جمعه را طی کردند.

در این مسیر، خانواده شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، هسته‌ای و مدافعان حرم، جانبازان و ایثارگران، جامعه ورزشی، اقشار مختلف مردمی و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در کنار دانش آموزان، شعار استکبار ستیزی سر دادند.

این دریای متحد مردمی، همزمان با ایام فاطمیه، عزم راسخ امت اسلامی را طنین‌انداز کردند.

برچسب ها: روز دانش آموز ، سیزدهم آبان ، استکبارستیزی ، راهپیمایی روز 13 آبان ، ضد استکبار ، راهپیمایی
