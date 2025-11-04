باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار شد. مردم با حضور پرشور و حماسی خود، بار دیگر میثاقی تازه با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری بستند.

در این مراسم، شعارهای ضد استکباری علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان‌های ضد انقلاب طنین‌انداز شد. کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این جنایات، موجب شد تا مردم خوزستان با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از این جنایات اعلام کنند.

دانش‌آموزان خوزستانی نیز با حضور چشمگیر در این راهپیمایی، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، خواستار دفاع همه‌جانبه کشورهای اسلامی از ملت غزه شدند. حضور پرتعداد نوجوانان دهه هشتادی و نودی، نقطه عطف این مراسم بود؛ نسلی که با شور انقلابی خود نشان دادند تبلیغات رسانه‌ای دشمنان، خللی در اراده آنان برای دفاع از انقلاب اسلامی ایجاد نکرده است.

عشایر خوزستان نیز با لباس‌های محلی و مشت‌های گره‌کرده در صفوف راهپیمایی حضور یافتند و بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در اهواز، مسیر راهپیمایی از اتوبان آیت‌الله بهبهانی جنب پارک شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی (ره) تعیین شده بود و مردم با سردادن شعارهایی علیه کشورهای حامی جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس، حمایت خود را از نیروهای مسلح کشور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر افتخار آفریدند، اعلام کردند.

یادآوری سه رخداد تاریخی در ۱۳ آبان – تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ – نشان‌دهنده هویت مشترک این روز در مبارزه با استکبار جهانی است؛ روزی که به‌حق «روز ملی مبارزه با استکبار» نام گرفته است.

منبع خبرگزاری مهر