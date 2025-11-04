نخستین همایش بین‌المللی نفس‌های سوخته ۲۷ آبان در دهکده نشاط تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین همایش بین المللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته» باهدف تکریم و پاسداشت ایثار و استقامت جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان، به همت اداره کل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، انجمن دفاع از مصدومین شیمیایی سردشت، انجمن دفاع از جانبازان و قربانیان سلاح‌های فارس، انجمن مصدومین شیمیایی صلح سبز ایران، انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی برگزار خواهد شد.

دهکده نشاط در خیابان ولیعصر (عج)، خیابان شهید فلاحی، خیابان فیروزکوه شرقی، کوچه روشن یکم واقع است.

