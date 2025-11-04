آمار ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ از تعداد ۱۱۸ هزار نفر گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ طبق «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» (مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی، برگزار خواهد شد.
وی گفت: این آزمون در دو مرحله شامل: ۱. سنجش علمی (آزمون متمرکز) و ۲. مصاحبه علمی، سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار میشود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش یادآور شد: فرصت ثبت نام از یکشنبه ۴ آبان آغاز شده است و این فرصت در ۱۱ آبان تمدید شد و داوطلبان تا جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند. تاکنون بیش از ۱۱۸ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کردهاند.
وی اظهار کرد: آزمون دکتری ۱۴۰۵ جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ جهت ورود به رشتههای دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
منبع: مهر