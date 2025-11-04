اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری برپا شد.

این مراسم در شهرکرد از میدان بسیج تا مصلای امام خمینی (ره) با شعار متحد‌ و استوار مقابل استکبار برگزار شد.

امروز مردم چهارمحال و بختیاری با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند.

 

برچسب ها: راهپیمایی ، اتحاد مردم
تبادل نظر
طنین حماسه ۱۳ آبان در قلب زاگرس/ خروش مردم بام ایران علیه استکبار
۱۳ آبان ماه، روایت حضور و اتحاد مردم بام ایران در دیار زاگرس+تصاویر و فیلم
تدوین اهداف اجرایی پدافند غیرعامل در فرودگاه شهرکرد
