رئیس کل دادگستری گلستان امروز در زندان گرگان حضور یافت و از نزدیک اجرای طرح پایش زندانیان را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در قالب این طرح، پرونده همه مددجویان زندانهای استان دوباره بررسی و برای تعیین تکلیف درخواستهای زندانیان، به دادگاه فرستاده میشود.
وی افزود: درخواستهای مدجویان حداکثر طی یک هفته در شعب، تعیین تکلیف و در خصوص اعمال تسهیلات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرا و استفاده از پابند الکترونیک تصمیم گیری میشود.
آسیابی افزود: طرح پایش در زندان گنبدکاووس هم در حال اجراست و حداکثر تا پایان این ماه، همه مددجویان در قالب این طرح پایش خواهند شد.
در این بازدید، دادستان مرکز استان، دادستانها و روسای محاکم بخش غرب استان نیز حضور داشتند.
منبع: دادگستری