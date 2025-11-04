رئیس کل دادگستری گلستان امروز در زندان گرگان حضور یافت و از نزدیک اجرای طرح پایش زندانیان را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در قالب این طرح، پرونده همه مددجویان زندان‌های استان دوباره بررسی و برای تعیین تکلیف درخواست‌های زندانیان، به دادگاه فرستاده می‌شود.

وی افزود: درخواست‌های مدجویان حداکثر طی یک هفته در شعب، تعیین تکلیف و در خصوص اعمال تسهیلات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرا و استفاده از پابند الکترونیک تصمیم گیری می‌شود.

آسیابی افزود: طرح پایش در زندان گنبدکاووس هم در حال اجراست و حداکثر تا پایان این ماه، همه مددجویان در قالب این طرح پایش خواهند شد.

در این بازدید، دادستان مرکز استان، دادستان‌ها و روسای محاکم بخش غرب استان نیز حضور داشتند.

منبع: دادگستری