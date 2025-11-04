باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیلی که باعث شد دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی اقدام کنند + فیلم

یکی از دانشجویان پیرو خط امام (ره) از دلایل تسخیر لانه جاسوسی گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فائزه مصلحی، از دانشجویان پیرو خط امام (ره) با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص تسخیر لانه جاسوسی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
دلیلی که باعث شد دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی اقدام کنند + فیلم
young journalists club

تصاویری از دیوارنگاره‌های جدید لانه جاسوسی آمریکا

دلیلی که باعث شد دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی اقدام کنند + فیلم
young journalists club

دشمنی آمریکا با ایران، بعد از انقلاب آغاز شد نه بعد از تسخیر سفارت/ امام (ره) از ابتدا در جریان تسخیر سفارت نبودند/ اعتماد به آمریکا باعث ناامنی دنیا می‌شود

تصاویر/اجتماع "مرگ بر آمریکا" درلانه جاسوسی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بیانات حزن‌آلود رهبر انقلاب درباره وداع امیرالمومنین (ع) با حضرت زهرا (س) + فیلم
۷۸۶

بیانات حزن‌آلود رهبر انقلاب درباره وداع امیرالمومنین (ع) با حضرت زهرا (س) + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی
۵۶۳

تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
علت‌هایی که باعث ناباروری در آقایان و خانم‌ها می‌شود + فیلم
۵۰۷

علت‌هایی که باعث ناباروری در آقایان و خانم‌ها می‌شود + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
کار‌های جدیدی که برای زیبایی پوست و کاهش پیری پوست انجام می‌شوند + فیلم
۴۹۰

کار‌های جدیدی که برای زیبایی پوست و کاهش پیری پوست انجام می‌شوند + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
اختراع یک وسیله جایگزین برق توسط دانش آموز نمونه + فیلم
۴۷۶

اختراع یک وسیله جایگزین برق توسط دانش آموز نمونه + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.