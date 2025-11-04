مدیرکل جمعیت فدائیان اسلام کشور گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حاصل هدایت‌های رهبری و وحدت مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ محمدمهدی عبدخدایی صبح سه‌شنبه ۱۳ آبان در آیین گرامیداشت روز دانش‌آموز در یاسوج اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و روحیه استقلال‌طلبی، در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان ایستاده و با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده است که مذاکره با قدرت‌های سلطه‌گر هیچ دستاوردی برای ملت‌ها ندارد و تنها راه پیشرفت، اتکا به توان داخلی و وحدت ملی است.

عبدخدایی با اشاره به جایگاه ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز به الگویی از مقاومت، ایثار و خودباوری در میان کشورهای اسلامی تبدیل شده است و این مسیر با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: ملت ایران با الهام از آموزه‌های دینی و انقلابی، توانسته است در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی پیشرفت‌های چشمگیری به دست آورد و این روند با تلاش نسل جوان و نخبگان کشور ادامه دارد.

مدیرکل جمعیت فدائیان اسلام کشور در پایان تأکید کرد: وحدت امت اسلامی و حفظ آرمان‌های انقلاب از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جهان اسلام است و جوانان باید در این مسیر با بصیرت و آگاهی گام بردارند.

 

 

 

برچسب ها: کهگیلویه و بویراحمد ، روز دانش آموز
