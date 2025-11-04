داروخانه‌های شبانه‌روزی مرکزی و تهرانپارس، وابسته به سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، روزانه پذیرای بیش از ۱۵۰۰ بیمار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهرماه ۱۴۰۴، میزان پذیرش نسخ دارویی در داروخانه‌های شبانه‌روزی مرکزی هلال احمر و تهرانپارس نسبت به شهریورماه با رشد ۸ درصدی همراه بوده است. این داروخانه‌ها به‌طور مستمر دارو‌های تخصصی مورد نیاز بیماران شیمی‌درمانی،‌ام‌اس، پیوندی، سرطانی و سایر بیماران خاص را تأمین و توزیع کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در همین رابطه گفت: در همین بازه زمانی، فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز با رشد ۴۰ درصدی مواجه بوده است. اقلام ارائه‌شده در این بخش شامل سوزن بیوپسی، پورت شیمی‌درمانی، پمپ‌های تزریق، دستگاه تست قند خون، پانسمان‌های آنتی‌باکتریال، محصولات استومی، تجهیزات تخصصی زخم و سوختگی، و وسایل توان‌بخشی مانند بریس، واکر و صندلی تاشو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌های سازمان مجهز به سامانه پاسخگویی تلفنی ۴۱۶۵۱ هستند که همه‌روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹:۰۰ فعال بوده و آماده ارائه اطلاعات دارویی به بیماران و همراهان است. این سامانه به‌طور خاص برای اطلاع‌رسانی درباره موجودی دارو‌ها در داروخانه‌های تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی طراحی شده است. همچنین خدمات همیار بیمار در داروخانه‌ها فعال بوده و نمایندگان بیمه مستقر در محل، فرآیند تأیید نسخ و راهنمایی بیماران را تسهیل می‌کنند.

شانه ساز در پایان تصریح کرد: سازمان تدارکات پزشکی همواره در تلاش است تا با ارائه بهترین خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی، نقش مؤثری در ارتقاء سطح سلامت جامعه ایفا کند. این رویکرد، محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی سازمان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز است.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: هلال احمر ، داروخانه هلال احمر
خبرهای مرتبط
همایش بازآفرینی امید برگزار شد
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرکشی در دولت آباد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
کشف تجهیزات پزشکی قاچاق ۳ میلیارد تومانی با اسناد جعلی در تهران
طرح فوریتی شهرداری منطقه ۸ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی / ۲۶ هزار متر مسیل و کانال پاکسازی شد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت برای تسهیل ترافیک و ایمنی پایتخت
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
صدور ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ از تیر ۱۴۰۳/ تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است