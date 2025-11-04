باشگاه خبرنگاران جوان - در مهرماه ۱۴۰۴، میزان پذیرش نسخ دارویی در داروخانه‌های شبانه‌روزی مرکزی هلال احمر و تهرانپارس نسبت به شهریورماه با رشد ۸ درصدی همراه بوده است. این داروخانه‌ها به‌طور مستمر دارو‌های تخصصی مورد نیاز بیماران شیمی‌درمانی،‌ام‌اس، پیوندی، سرطانی و سایر بیماران خاص را تأمین و توزیع کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در همین رابطه گفت: در همین بازه زمانی، فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز با رشد ۴۰ درصدی مواجه بوده است. اقلام ارائه‌شده در این بخش شامل سوزن بیوپسی، پورت شیمی‌درمانی، پمپ‌های تزریق، دستگاه تست قند خون، پانسمان‌های آنتی‌باکتریال، محصولات استومی، تجهیزات تخصصی زخم و سوختگی، و وسایل توان‌بخشی مانند بریس، واکر و صندلی تاشو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌های سازمان مجهز به سامانه پاسخگویی تلفنی ۴۱۶۵۱ هستند که همه‌روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹:۰۰ فعال بوده و آماده ارائه اطلاعات دارویی به بیماران و همراهان است. این سامانه به‌طور خاص برای اطلاع‌رسانی درباره موجودی دارو‌ها در داروخانه‌های تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی طراحی شده است. همچنین خدمات همیار بیمار در داروخانه‌ها فعال بوده و نمایندگان بیمه مستقر در محل، فرآیند تأیید نسخ و راهنمایی بیماران را تسهیل می‌کنند.

شانه ساز در پایان تصریح کرد: سازمان تدارکات پزشکی همواره در تلاش است تا با ارائه بهترین خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی، نقش مؤثری در ارتقاء سطح سلامت جامعه ایفا کند. این رویکرد، محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی سازمان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز است.

منبع: هلال احمر