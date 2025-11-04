ترامپ در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک هشدار داد در صورت پیروزی ممدانی، اجازه نخواهد داد کمک‌های فدرال به شهر بیشتر از حداقل قانونی پرداخت شود.

بشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک که توجه زیادی را به خود جلب کرده است،  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار جنجالی به رأی‌دهندگان درباره احتمال کاهش کمک‌های فدرال صادر کرد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که اگر «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری پیروز شود، «بسیار بعید» است که او اجازه دهد کمک‌های فدرال به این شهر بیشتر از حداقل مورد نیاز قانونی پرداخت شود. او افزود: «من به‌عنوان رئیس‌جمهور نمی‌خواهم پول خوب را پشت پول بد بفرستم.»

انتخابات شهرداری نیویورک همیشه یکی از رویداد‌های سیاسی پررنگ در ایالات متحده به شمار می‌رود، زیرا این شهر بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا است و نتیجه آن می‌تواند پیامد‌های ملی و حتی بین‌المللی داشته باشد.

 در سال‌های اخیر، تمرکز توجه رسانه‌ها و سیاستمداران بر این انتخابات به‌خاطر ترکیب جمعیتی متنوع نیویورک و مسائل اقتصادی و اجتماعی گسترده آن، از جمله بودجه شهری، آموزش، مسکن و امنیت عمومی، افزایش یافته است.

زهران ممدانی، یکی از نامزد‌های انتخابات، نماینده جریان‌های پیشرو و تغییرات ساختاری در سیاست شهری معرفی شده است و برنامه‌های وی شامل تمرکز بر عدالت اجتماعی، افزایش بودجه خدمات عمومی و بهبود شرایط اقتصادی شهر است.

 از سوی دیگر، دونالد ترامپ همواره نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های این جریان‌ها موضع انتقادی داشته است. هشدار اخیر ترامپ درباره محدود کردن کمک‌های فدرال در صورت پیروزی ممدانی، بیانگر نگرانی واشنگتن نسبت به جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی آینده نیویورک و تأثیرات احتمالی آن بر بودجه و پروژه‌های فدرال است.

این تحولات پیش‌زمینه‌ای برای رقابت‌های تنگاتنگ و مناقشه‌آمیز در انتخابات شهرداری فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیمات محلی چگونه می‌توانند در سطح ملی نیز بازتاب داشته باشند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، شهرداری نیویورک
خبرهای مرتبط
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
آمریکا باید تجزیه بشه
۰
۳
پاسخ دادن
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
آخرین اخبار
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی از مهرماه
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
هرتزوگ: اسرائیل بر لبه پرتگاه قرار گرفته است
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
بن سلمان دو هفته دیگر به کاخ سفید می‌رود
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور