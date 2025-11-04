بشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک که توجه زیادی را به خود جلب کرده است، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هشدار جنجالی به رأیدهندگان درباره احتمال کاهش کمکهای فدرال صادر کرد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که اگر «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری پیروز شود، «بسیار بعید» است که او اجازه دهد کمکهای فدرال به این شهر بیشتر از حداقل مورد نیاز قانونی پرداخت شود. او افزود: «من بهعنوان رئیسجمهور نمیخواهم پول خوب را پشت پول بد بفرستم.»
انتخابات شهرداری نیویورک همیشه یکی از رویدادهای سیاسی پررنگ در ایالات متحده به شمار میرود، زیرا این شهر بزرگترین و پرجمعیتترین شهر آمریکا است و نتیجه آن میتواند پیامدهای ملی و حتی بینالمللی داشته باشد.
در سالهای اخیر، تمرکز توجه رسانهها و سیاستمداران بر این انتخابات بهخاطر ترکیب جمعیتی متنوع نیویورک و مسائل اقتصادی و اجتماعی گسترده آن، از جمله بودجه شهری، آموزش، مسکن و امنیت عمومی، افزایش یافته است.
زهران ممدانی، یکی از نامزدهای انتخابات، نماینده جریانهای پیشرو و تغییرات ساختاری در سیاست شهری معرفی شده است و برنامههای وی شامل تمرکز بر عدالت اجتماعی، افزایش بودجه خدمات عمومی و بهبود شرایط اقتصادی شهر است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ همواره نسبت به سیاستها و برنامههای این جریانها موضع انتقادی داشته است. هشدار اخیر ترامپ درباره محدود کردن کمکهای فدرال در صورت پیروزی ممدانی، بیانگر نگرانی واشنگتن نسبت به جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی آینده نیویورک و تأثیرات احتمالی آن بر بودجه و پروژههای فدرال است.
این تحولات پیشزمینهای برای رقابتهای تنگاتنگ و مناقشهآمیز در انتخابات شهرداری فراهم میکند و نشان میدهد که تصمیمات محلی چگونه میتوانند در سطح ملی نیز بازتاب داشته باشند.
منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز