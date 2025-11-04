\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc\u060c \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u0628\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u0639\u06a9\u0627\u0633: \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0635\u0627\u062f\u0642 \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0