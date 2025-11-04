امروز سه شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، مردم، دانش آموزان، دانشجویان و همه اقشار در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند تا فریاد استکبار سیتیزی را به گوش جهانیان برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در این بسته خبری، تصاویر و فیلم حضور حماسی مردم چهارمحال و بختیاری در یوم الله ۱۳ آبان را به تماشا بنشینید.

تصویربردار و عکاس: عرفانه نعمتیان و صادق صادقی

