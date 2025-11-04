باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مباشری، معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات در نشست اخیر خود به اهمیت الکترونیکیسازی فرآیندهای اداری و چالشهای مربوط به استفاده از زمین در کشور پرداخت و با بیان اینکه اگر ابزارهای ICT نتوانند مشکلات سازمانها یا کشور را رفع کنند، عملاً ارزش چندانی نخواهند داشت، افزود: در رویکردهای پلتفرمی موجود، همگرایی سه زیست بوم نوآوری، کارآفرینی و ابزارهای ICT بسیار راهگشا است.
مباشری به مشکلات موجود در حوزه زمین اشاره کرد و گفت: مردم برای بهرهبرداری و استفاده از زمین باید از حاکمیت اجازه بگیرند که این فرآیند منجر به بروکراسیهای اداری و صفهای طولانی میشود. در این راستا، مشکلاتی نظیر برداشتهای غیرمجاز از زمین و از بین رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی به وجود میآید.
او ادامه داد: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور، تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آن زمینهای مرغوب کشاورزی هستند و طبق آخرین آمار، تنها ۱۸.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که یک تا دو درصد آن برای تأمین مواد اولیه غذایی نسلهای آینده کافی خواهد بود. با سرعتی که زمینخواری در کشور در حال رشد است، امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.
مباشری هشدار داد که استفاده نادرست از زمین ممکن است به بحرانهایی نظیر ریزگردها و آلودگی منجر شود. او گفت: ما باید پیشگیری را در اولویت قرار دهیم و برای همین، به ایجاد سامانهای برای صدور مجوزها و ساماندهی اراضی نیاز داریم تا زمان لازم برای راهاندازی کسب و کارها کاهش یابد.
او تأکید کرد: تنها منبعی که نمیتوانیم از خارج وارد کنیم، زمین است. بنابراین، باید از این منبع به درستی محافظت کنیم و به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی کشاورزی باشیم.
مباشری در پایان بر اهمیت کار تیمی در این حوزه تأکید کرد و گفت: سامانه زمین یکی از دستاوردهای مهم کشور است که نشاندهنده همکاری نزدیک بین نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه است. این همکاری مصداقی از موفقیت در یک کار تیمی است که میتواند به حفاظت از منابع زمین کمک کند.