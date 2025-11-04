باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست تخصصی فدراسیون کشتی در حالی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان) به منظور بررسی عملکرد این فدراسیون در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد که یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در آن، پیگیری صدور روادید کشتی‌گیران جهت شرکت در رقابت‌های امید‌ها و بزرگسالان جهان در آمریکا بود.

با توجه به سبقه سیاسی‌کاری آمریکا در موضوعات ورزشی از جمله صدور روادید ورزشکاران ایرانی، این احتمال وجود دارد که صدور روادید تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در مسابقات جهانی امید‌ها و بزرگسالان که طی دو سال پیش‌رو در این کشور برگزار می‌شود، با مشکلاتی روبه‌رو شود.

رقابت‌های کشتی امید‌های جهان (زیر ۲۳ سال) از ۲۰ تا ۲۶ مهر سال ۲۰۲۶ در لاس‌وگاس برگزار می‌شود و به دنبال آن میزبانی مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در سال ۲۰۲۷ که نخستین مرحله گزینشی بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ هم محسوب می‌شود به لس آنجلس اعطا شده است.

با توجه به این موضوع علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در نشستی که امروز به ریاست وزیر ورزش و جوانان و کارشناسان و معاونین این وزارتخانه برگزار شد، چالش سفر کشتی‌گیران به آمریکا را مطرح کرد.

بر این اساس احمد دنیامالی قول مساعد داد که با همکاری مسئولان کمیته ملی المپیک، از هم اکنون رایزنی‌های لازم با کمیته بین‌المللی المپیک برای رفع این دغدغه صورت پذیرد.

دیگر موضوعی که به آن پرداخته شد، بحث احتمال المپیکی شدن کشتی ساحلی بود. از آنجا که کشتی ساحلی در صف انتظار قرار گرفتن در فهرست بازی‌های المپیک قرار دارد، فدراسیون کشتی پیشنهاد توسعه تشکیلات ساختاری این رشته را مطرح کرد.

با توجه به این که شهر بندری انزلی، شرایط بکری برای تمرینات این رشته دارد، رئیس فدراسیون کشتی تقاضا کرد که با پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، کمیته کشتی ساحلی در بندر انزلی مستقر شود و فعالیتش را ادامه دهد. در این‌باره نیز وزیر ورزش و جوانان این اطمینان را داد تا همکاری لازم برای تقویت هر چه بهتر کشتی ساحلی ایران به امید حضور در بازی‌های المپیک انجام شود.

سیدمحمد شروین اسبقیان، سیدمناف هاشمی، محمدرضا داورزنی، علی کفاشیان، علی رغبتی، محمدرضا عابدی محزون و رضا شجیع از حاضران در این جلسه بودند.