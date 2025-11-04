در پایان روز نخست مسابقات وزنه‌برداری ۲۰۲۵ نظامیان جهان (سیزم) در بابلسر، نفرات برتر اوزان ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در رقابت‌های روز اول مسابقات وزنه‌برداری ۲۰۲۵ نظامیان جهان (سیزم)، این وزنه‌برداران کره شمالی که برتری خود را در سبک وزن با کسب ۶ مدال طلا و نقره به رخ کشیدند.

محراب داوسری وزنه برداری دسته ۶۵ کیلوگرم جمهوری ایران نیز در حرکات دو ضرب و مجموع دسته ۶۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

سایر مدال‌های روز اول نیز به وزنه‌برداران روسیه و ازبکستان رسید.

در ادامه مسابقات پیش از ظهر امروز، وزنه برداران در دسته‌های ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم به روی تخته می‌روند.

نتایج کامل روز اول مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان بدین شرح است.

وزن ۶۰ کیلوگرم

حرکت یک ضرب:

۱- آن سونگ گون از کره شمالی (۱۲۸ کیلوگرم)، ۲- کیم یون سونگ از کره شمالی (۱۲۷ کیلوگرم)، ۳- اولگ پروکوپیف از روسیه (۱۱۲ کیلوگرم)

حرکت دوضرب:

۱- کیم یون سونگ از کره شمالی (۱۵۷ کیلوگرم)، ۲- آن سونگ گون از کره شمالی (۱۴۵ کیلوگرم)، اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان (۱۴۲ کیلوگرم)

مجموع حرکات:

۱- کیم یون سونگ از کره شمالی (۲۸۴ کیلوگرم) ۲- آن سونگ گون از کره‌شمالی (۲۷۳ کیلوگرم)، ۳- اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان (۲۴۸ کیلوگرم)

وزن ۶۵ کیلوگرم

یک ضرب:

۱- کیم سونگ هون از کره شمالی (۱۲۷ کیلوگرم) ۲- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۱۲۳ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۱۲۲ کیلوگرم)

دو ضرب:

۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۱۶۶ کیلوگرم) ۲- کیم سونگ هون از کره شمالی (۱۶۱ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۱۵۴ کیلوگرم)

مجموع:

۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۲۸۹ کیلوگرم)، ۲- کیم سونگ هون (۲۸۸ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۲۷۶ کیلوگرم)

