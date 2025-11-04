باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در رقابتهای روز اول مسابقات وزنهبرداری ۲۰۲۵ نظامیان جهان (سیزم)، این وزنهبرداران کره شمالی که برتری خود را در سبک وزن با کسب ۶ مدال طلا و نقره به رخ کشیدند.
محراب داوسری وزنه برداری دسته ۶۵ کیلوگرم جمهوری ایران نیز در حرکات دو ضرب و مجموع دسته ۶۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.
سایر مدالهای روز اول نیز به وزنهبرداران روسیه و ازبکستان رسید.
در ادامه مسابقات پیش از ظهر امروز، وزنه برداران در دستههای ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم به روی تخته میروند.
نتایج کامل روز اول مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان بدین شرح است.
وزن ۶۰ کیلوگرم
حرکت یک ضرب:
۱- آن سونگ گون از کره شمالی (۱۲۸ کیلوگرم)، ۲- کیم یون سونگ از کره شمالی (۱۲۷ کیلوگرم)، ۳- اولگ پروکوپیف از روسیه (۱۱۲ کیلوگرم)
حرکت دوضرب:
۱- کیم یون سونگ از کره شمالی (۱۵۷ کیلوگرم)، ۲- آن سونگ گون از کره شمالی (۱۴۵ کیلوگرم)، اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان (۱۴۲ کیلوگرم)
مجموع حرکات:
۱- کیم یون سونگ از کره شمالی (۲۸۴ کیلوگرم) ۲- آن سونگ گون از کرهشمالی (۲۷۳ کیلوگرم)، ۳- اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان (۲۴۸ کیلوگرم)
وزن ۶۵ کیلوگرم
یک ضرب:
۱- کیم سونگ هون از کره شمالی (۱۲۷ کیلوگرم) ۲- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۱۲۳ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۱۲۲ کیلوگرم)
دو ضرب:
۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۱۶۶ کیلوگرم) ۲- کیم سونگ هون از کره شمالی (۱۶۱ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۱۵۴ کیلوگرم)
مجموع:
۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی (۲۸۹ کیلوگرم)، ۲- کیم سونگ هون (۲۸۸ کیلوگرم)، ۳- محراب دواسری از ایران (۲۷۶ کیلوگرم)