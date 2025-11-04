\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0632\u06cc\u0646\u0644\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u06af\u0641\u062a: \u067e\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0632\u062a \u0646\u0641\u0633 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0