باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ همزمان در تهران و سایر استان‌های کشور نیز برگزار شد و اقشار مختلف مردم به یاد شهدا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که تعدادی از آنها دانش‌آموز بودند، به میدان آمده‌اند تا مشت محکمی بر دهان دشمنان بکوبند. مردم دیندار و متدین روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی نیز با حضور دانش آموزان به خیابان‌ها آمدند و یکصدا شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سر دادند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.