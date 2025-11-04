باشگاه خبرنگاران جوان - در خلال دهه بیست شمسی که چکمه پوشهایی آمریکایی با اشغال ایران در خیابانهای تهران قدم میزدند، مردم ایران با کشوری آشنا شدند که تا آن زمان برایشان ناشناخته بود. یک دهه بعد آمریکا عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد در ایران شد و نام ایالات متحده با کودتا، عهدشکنی، جنگ و تحریم عجین شد. سابقه جنایات آمریکا در کشورمان به هشت دهه قبل برمیگردد. در اولین برخوردهای نزدیک، آنها با یونیفورم نظامی در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشورمان ظاهر شدند. سپس سراسر حکومت ۳۷ ساله پهلوی دوم را مشغول غارت منابع ایران بودند و با پیروزی انقلاب اسلامی، در کنار حربههای سیاسی، ترور، جنگ و تحریم را توامان پیش بردند.
حمله نظامی به طبس و توسل به جنگ
در ظاهر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سالگرد کشتار دانش آموزان تهرانی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، تحولی عمده در رابطه آمریکا با ایران ایجاد کرد. اما کشف اسناد جاسوسی از داخل سفارت و همچنین وقوع حوادثی، چون خنثیسازی کودتای نقاب و تحریک عراق برای جنگ با ایران، نشان داد که آمریکا پیش از اشغال لانه جاسوسی نیز درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی بود. از لشکرکشی آمریکا به طبس به بهانه آزادی گروگانهای لانه جاسوسی گرفته تا حمله مستقیم به تاسیسات هستهای کشورمان، ایالات متحده طی ۴۵ سال کلکسیونی از جنایات را در ایران رقم زد. حضور نظامی در طبس در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹، اولین اقدام نظامی این کشور علیه ایران بود. نیروهای دلتای تحت امر سرهنگ چارلی بک ویث، طی چند ساعت استقرار در خاک ایران، یک اتوبوس ایرانی با ۴۳ سرنشین را بازداشت کردند و به سوی یک کامیون حمل سوخت آتش گشودند. اولین شلیک به مردم ایران از سوی کماندوهای آمریکایی بود. اسلاف این سربازان نیز با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم به روی ایرانیها آتش گشوده بودند.
رویکرد نظامی آمریکا در اولین دهه انقلاب
اولین تحریم نفت ایران بلافاصله بعد از اشغال لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ توسط دولت کارتر اعمال شد. اما مرور تاریخ نشان میدهد توسل آمریکا به عملیات نظامی در خلال دهه اول انقلاب اسلامی، بسیار پررنگتر از دیگر موارد است.کودتای نقاب (نوژه) دومین تلاش نظامی آمریکا برای ضربه زدن به مردم ایران بود که میبایست در تیرماه ۱۳۵۹ یعنی دو ماه پس از لشکرکشی به طبس و دو ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی، کار نظام اسلامی را یکسره میکرد.اقدام نظامی در طبس و توسل به کودتای نقاب، دو حرکت نظامی آمریکا به فاصله دو ماه از هم بود که با حمله عراق به ایران در روز ۳۱ شهریورماه ۵۹، تبدیل به سهگانه نظامی آمریکا در دو سال اول عمر انقلاب شد.در خلال دهه ۶۰، کمکهای اطلاعاتی آمریکا به ارتش عراق بارها و بارها از سوی منابع مختلف مورد تایید قرار گرفت. در یک سال پایانی جنگ، ناوهای جنگی ایالات متحده در خلیج فارس حاضر شده و به صورت مستقیم با ایران درگیر شدند.
شلیک مستقیم به ایرباس ایرانی
سال ۱۳۶۶ ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس، برگ دیگری از خصومتها و جنایات آمریکا علیه مردم ایران را رقم زد.مشخصا دو درگیری بزرگ نظامی بین آمریکاییها و ایرانیها در خلیج فارس رخ داد. ۱۶ مهرماه ۱۳۶۶ شهید نادر مهدوی به همراه ۶ نفر از نیروهایش در مصاف با آمریکاییها به شهادت رسیدند. در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ نیز ۵۶ نفر از رزمندگان نیروی دریایی ارتش که در ناوشکنهای سهند و سبلان و ناو موشک انداز جوشن حضور داشتند، در رویارویی با نیروهای آمریکایی شهید شدند.اوج جنایات آمریکا در خلیج فارس، اما به ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ برمیگردد که با شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی، ۲۹۰ نفر از سرنشینان آن را به شهادت رساندند.
پایان جنگ، آغاز دوران تحریمها
پس از سپری شدن دوران آزمون جنگ آمریکا علیه مردم ایران، شبکه تحریمهای این کشور از آبان ۱۳۷۵ و با تصویب قانون داماتو سمت و سوی جدیتری گرفت. این قانون هرگونه سرمایهگذاری قابلتوجه برای توسعه صنایع نفتی و انرژی در لیبی و ایران را مورد تحریم قرار داد. تحریمهای داماتو پایه تحریمهای کنونی ایران را بنیان نهاد. دیگر تحریمها در سالهای بعد با چند موج سنگین همراه بودند. به عنوان نمونه، تحریمهای سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام، با نام «کارزار فشار حداکثری» زمینههای انرژی، بانکی، حمل و نقل، صنایع کشتی سازی و... را نشانه گرفته بودند. در نتیجه تحریمهای ظالمانه ایران که تنها شامل نفت و مراودات بانکی نمیشود، حتی ورود برخی از داروها به کشورمان ممنوع شد. در یک مورد خاص، کودکان مبتلا به بیماری پروانهای به دلیل تحریمها از دریافت انواع پانسمانهای مورد نیاز خود محروم ماندند.
ترور شهید سلیمانی و حمله به تاسیسات هستهای
ترامپ در هر دو دوره ریاست جمهوری خود، در موجهه با ایران به نیروی نظامی متوسل شده است. در دوره اول ریاست جمهوری خود، شخصا دستور ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را صادر کرد و در دوره دوم ریاست جمهوریاش، در میانه مذاکره با ایران، به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داد و نهایتا خود نیز به تاسیسات هستهای کشورمان حمله کرد. پس از عملیات طوفان الاقصی در دوران ریاست جمهوری بایدن، آمریکا با حمایت و ارسال سلاح به اسرائیل، امکان تجاوز نظامی این رژیم به کنسولگری کشورمان در دمشق را ایجاد کرد. سپس ترور اسماعیل هنیه در ایران و شهادت سردار نیلفروشان در جوار سید حسن نصرالله و حوادث دیگری که یک به یک رخ دادند، باعث وقوع سلسله وقایعی شدند که به عملیات سه گانه وعده صادق ختم شدند. حمله بامداد یکم تیرماه ۱۴۰۴ آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، یکی از آخرین جنایات ایالات متحده علیه کشورمان است. ارتش آمریکا تا کنون صدها ایرانی را مستقیما به شهادت رسانده است. هزاران ایرانی نیز با تحریک و حمایت ایالات متحده از عراق بعثی و رژیم صهیونیستی شهید شدند و میلیونها ایرانی از اثرات تحریمهای ظالمانه این کشور در رنج هستند.
منبع: فارس