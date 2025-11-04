مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: به مناسبت روز دانش آموز و همزمان با سراسر کشور پویش درختکاری در مدارس استان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت صبح امروز در مدرسه دارالفنون اردبیل با تبیین اهمیت درختکاری و ترویج فرهنگ آن در بین آینده سازان، گفت: از جمله محور‌ها و اهداف و همچنین ترجیح این طرح آن است که خود دانش آموزان با دستان خودشان در مدارس درخت بکارند و از آن نگهداری کنند.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل افزود: درختکاری، نه تنها یک اقدام نمادین، بلکه یک وظیفه انسانی است. ما با کاشتن هر نهال، نه تنها به زیبایی و سرسبزی محیط اطراف خود کمک می‌کنیم، بلکه در حفظ منابع طبیعی و مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز سهیم می‌شویم، به همین مناسبت، از شما دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در برنامه‌های درختکاری مدرسه و کاشتن نهال در منازل و محله‌های خود، به این حرکت سبز بپیوندید.

در پایان این مراسم چندین اصله نهال در راستای مردمی کاشت یک میلیارد درخت، توسط دانش آموزان و مسئولین در محوطه مدرسه دارالفنون غرس شد.

منبع: منابع طبیعی