مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات اظهار داشت: ۱۰ چالش و مشکل اساسی در حوزه قیر و آسفالت در کشور وجود دارد.

وی تأکید کرد: در این حوزه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید مشاور کار باشد، چراکه می‌تواند نظرات و آرای همه‌ی صاحب‌نظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه و سایر متخصصان را گردآوری کند.

کیانپور با بیان اینکه ۳۰ درصد قیر تولیدی کشور مطابق قانون بودجه‌های سنواتی بین دستگاه‌های اجرایی تقسیم می‌شود، ادامه داد: ۴۹ درصد از آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد. همچنین ۱۷ درصد آن به سازمان شهرداری‌ها اختصاص دارد و بخشی دیگر نیز در اختیار بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی روستایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این بخش، یارانه‌ی قابل‌توجهی پرداخت می‌شود تا اجرای آسفالت راه‌ها با مشکلات کمتری همراه باشد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از مشکلات موجود را طراحی راه‌ها برای افق ۱۰ تا ۲۰ سال آینده دانست، در حالی‌که عمر مفید پروژه‌های آسفالتی کشور کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است.

وی کیفیت پایین قیر، استفاده‌نشدن از قیر استاندارد، عمر کوتاه روسازی‌ها، عدم بهره‌گیری مناسب از آسفالت‌های بازیافتی، هزینه‌های بالای نگهداری و روسازی، کاهش نظارت و کنترل در اجرا، کمبود نیروی متخصص، فاصله‌ی صنعت و دانشگاه، و ضرورت حرکت به سمت تضمین کیفیت را از عمده مشکلات و چالش‌های صنعت قیر کشور عنوان کرد

