لهستان قصد دارد در عرض چند ماه آینده ساخت یک سامانه ملی ضدپهپاد را آغاز کند، بدون آنکه منتظر ابتکار عمل «دیوار پهپادی» اتحادیه اروپا بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سزار تومچیک، معاون وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که این وزارتخانه در ماه جاری سرمایه‌گذاری در فناوری‌های شناسایی، مختل‌سازی و خنثی‌سازی پهپاد‌های متخاصم را به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده‌تر دفاع هوایی اعلام خواهد کرد. هدف این است که شرکت‌های لهستانی حداقل نیمی از قرارداد‌ها را دریافت کنند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که در سپتامبر گذشته، ناتو مجبور شد برای سرنگونی حدود ۲۰ پهپاد که ادعا می شود در جریان یک حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین به حریم هوایی لهستان وارد شده بودند، جنگنده مستقر کند. این حادثه شکاف‌های موجود در دفاع هوایی لهستان را آشکار کرد که مجبور شد از موشک‌های پرهزینه برای مقابله با هواپیما‌های بدون سرنشین ارزان قیمت استفاده کند.

لهستان که با روسیه، بلاروس و اوکراین مرز مشترک دارد، بزرگترین سهم اولیه را از برنامه وام دفاعی SAFE اتحادیه اروپا دریافت کرده و می‌تواند به ۴۳.۷ میلیارد یورو (۵۰.۸ میلیارد دلار) دسترسی یابد.

دولت لهستان می‌خواهد قابلیت‌های اولیه جدید ظرف سه ماه پس از اعلام، عملیاتی شده و کل سامانه ضدپهپاد در مدت دو سال تکمیل شود.

تومچیک تأکید کرد: «یک سلاح ضدپهپاد باید جامع باشد. باید از حسگر‌ها مختلفی تشکیل شود که همزمان عمل می‌کنند - ابتدا اشیاء را شناسایی و تشخیص می‌دهند و سپس آنها را خنثی می‌کنند.» این ابتکارات جدید به عنوان «لایه دیگری» در شبکه دفاع هوایی لهستان در کنار سامانه‌های قبلی مستقر خواهد شد.

منبع: رویترز

