۱۳ آبان یک تاریخ نیست بلکه یک هشدار جهانی است

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان، این روز را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان دانست و با تأکید بر نقش روحانیت در تبیین آرمان‌های انقلاب، خواستار حضور فعال علما در عرصه‌های فرهنگی برای روشنگری نسل جوان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان،  این روز را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر اهمیت بازخوانی پیام‌های آن برای نسل جوان تأکید کرد.

او با اشاره به سه رخداد مهم تاریخی در این روز تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم، استکبار و دخالت‌های بیگانگان است. این روز باید به عنوان یک درس بزرگ در حافظه تاریخی ملت باقی بماند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه استکبارستیزی یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است، افزود: امروز نیز همانند گذشته، دشمنان انقلاب با ابزار‌های نوین رسانه‌ای و فرهنگی در پی نفوذ و تضعیف باور‌های دینی و انقلابی مردم هستند. وظیفه ماست که با روشنگری، بصیرت‌افزایی و تبیین حقایق، نسل جوان را در برابر این هجمه‌ها مصون نگه داریم.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به نقش روحانیت در تبیین آرمان‌های انقلاب گفت: جامعه روحانیت باید با حضور فعال در مدارس، دانشگاه‌ها و محافل فرهنگی، پیام ۱۳ آبان را به زبان روز برای جوانان بازگو کند. این روز فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه تجلی روح مقاومت و استقلال‌طلبی ملت ایران است.

او همچنین با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز ۱۳ آبان، ابراز امیدواری کرد که مردم با حضور گسترده خود، بار دیگر پیام ایستادگی و وحدت را به جهانیان مخابره کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت مقابله با نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن، تأکید کرد: ما به عنوان جامعه روحانیت شیراز، همواره پشتیبان فرمایشات رهبری بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود. ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام و شهدا و تقویت روحیه انقلابی در جامعه است.

