معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سامانه پنجره واحد زمین ایجاد شد تا بتوانیم داده‌های مشخصی از تخلفات و تصرفات غیرمجاز جمع‌آوری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خادم، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در سخنانی به تشریح اهمیت تنوع کوهزایی و اقلیمی کشور و تأثیر آن بر اکوسیستم‌های طبیعی پرداخت او با اشاره به وجود نظام‌های حقوقی مرتبط با زمین در کشور، گفت: ایران به دلیل تنوع اقلیمی و زیست‌محیطی، در موقعیت خاصی قرار دارد و این موضوع نیازمند مدیریت دقیق منابع طبیعی است.

او افزود: سازمان منابع طبیعی به عنوان راهبر اجرایی در این زمینه تعریف شده است تا به مدیریت زیست‌بوم‌های طبیعی و مقابله با مشکلاتی از قبیل زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری بپردازد.

خادم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای کنترل این مشکلات، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه و ریاست جمهوری نیز بر لزوم رصد و مدیریت موضوعات مرتبط با زمین تأکید کردند. در این راستا، سامانه پنجره واحد زمین ایجاد شد تا بتوانیم داده‌های مشخصی از تخلفات و تصرفات غیرمجاز جمع‌آوری کنیم.

او ادامه داد: این سامانه به دو موضوع اصلی توجه دارد یکی آسیب‌های ناشی از زمین‌خواری و تخریب‌های زیست‌محیطی و دیگری تهدید امنیت غذایی و تخریب اراضی کشاورزی است هدف ما این است که بتوانیم این تخلفات و مشکلات را به‌طور مؤثر مدیریت کنیم.

خادم همچنین به اهمیت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: در دل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ما سعی داریم بهترین تسهیلات را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا آنها بتوانند با اطمینان بیشتری در عرصه و بستر زمین سرمایه‌گذاری کنند.

این اقدامات به منظور حفاظت از منابع طبیعی کشور و بهبود وضعیت زمین و اراضی در ایران انجام می‌شود و امید می‌رود که با همکاری تمام نهادها، بتوان به اهداف تعیین‌شده دست یافت.

برچسب ها: سازمان امور استخدامی کشور ، آبخیز داری
