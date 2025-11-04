باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب ۲ دیدار بسیار حساس برگزار میشود. لیورپول در ورزشگاه آنفیلد میزبان رئال مادرید است و پاریسنژرمن نیز در فرانسه از بایرنمونیخ میزبانی میکند.
آنفیلدِ جهنمی در آستانهی طوفان
آنفیلدِ جهنمی، سهشنبه شب، بار دیگر آمادهی میزبانی از یکی از بزرگترین نبردهای فوتبال اروپاست. لیورپول در حضور هواداران خود به مصاف رئال مادرید میرود. دیداری که همیشه جذاب و حساس بوده و خاطرات زیادی را برای هواداران دو تیم زنده میکند.
شاگردان آرنه اسلوت بعد از تحمل ۲ شکست غیرمنتظره مقابل کریستالپالاس و برنتفورد سرانجام در آخرین تقابل خود موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر استونویلا را مغلوب کنند و با روحیه بالا پا به این دیدار بگذارند. لیورپول در این رقابتها تاکنون موفق شده ۶ امتیاز را کسب کند و ۲ برد و یک شکست در کارنامه خود دارد و در حال حاضر در رتبه دهم قرار گرفته است. سرمربی هلندی لیورپول در دیدار با ویلا تصمیم گرفت فلوریان ویرتس و میلوش کرکز، دو خرید تابستانی تیم را از ابتدا به میدان نفرستد، اما انتظار میرود هر دو بازیکن در بازی حساس برابر رئال مادرید در ترکیب اصلی قرار بگیرند.
در سوی دیگر میدان، رئال مادرید با هدایت ژابی آلونسو یکی از آمادهترین تیمهای این فصل اروپاست. مادریدیها هر سه بازی ابتدایی خود در لیگ قهرمانان را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و در لالیگا نیز موفق شدند با چهار گل والنسیا را مغلوب کنند و با روحیه بالا به انگلیس سفر کنند. آلونسو که پس از شکست سنگین ۵ بر ۲ در دربی مادرید برابر اتلتیکو تحت فشار بود، توانست با برتری الکلاسیکو جواب منتقدان را به خوبی بدهد. ژابی که خاطرات زیادی در ورزشگاه آنفیلد دارد یکبار دیگر اینبار در قامت سرمربی رئال به این ورزشگاه برمیگردد و مقابل هواداران تیم سابق خود قرار میگیرد. رئال هفته گذشته موفق شد با یک گل یوونتوس را مغلوب کند و لیورپول نیز با نتیجه پرگل ۵ بر یک آینتراخت فرانکفورت را مغلوب کرد.
بازگشت آرنولد به خانه
این دیدار همچنین صحنهی بازگشت ترنت الکساندر آرنولد به آنفیلد است. مدافعی که سالها در آکادمی لیورپول رشد کرد و به یکی از نمادهای باشگاه تبدیل شد، تابستان گذشته با انتقالی پرحاشیه راهی رئال مادرید شد و این انتقال باعث شد تا تعداد زیادی از هواداران این تیم خشمگین شوند. فضای آنفیلد در بازگشت او احتمالاً سنگین و پرتنش خواهد بود. هرچند ترنت تازه از مصدومیت رهایی یافته و بعید است در ترکیب اصلی مادریدیها به میدان برود.
آخرین تقابل دو تیم لیگ قهرمانان فصل گذشته برمیگردد، جایی که لیورپول موفق شد در همین ورزشگاه طلسم شکستناپذیری رئال را بشکند و با گلهای الکسیس مکآلیستر و کودی خاکپو با نتیجه ۲ بر صفر از زمین بازی خارج شد و به روند هشت بازی متوالی بدون برد مقابل رئال مادرید پایان داد. حالا هواداران این تیم امیدوار هستند تا یکبار دیگر این اتفاق تکرار شود و بتوانند کهکشانیها را در آمادهترین حالت ممکن مغلوب کنند.
این دو تیم تاکنون در ۳ فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل یکدیگر قرار گرفتند که ابتدا لیورپول موفق شد در سال ۱۹۸۱ با نتیجه یک بر صفر به برتری دست پیدا کند، اما نماینده اسپانیا در فینالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ با نتایج ۳ بر یک و یک بر صفر انتقام گرفت. رئال در ۵ تقابل اخیر دست بالاتر را دارد و توانسته ۳ دیدار را با برتری زمین بازی را ترک کنند و یک مساوی و یک شکست در کارنامه آنها دیده میشود.
قرمزهای آنفیلد عملکرد بسیار خوبی مقابل نمایندههای فوتبال اسپانیا داشتهاند. این تیم تنها ۲ بازی از ۱۵ دیدار آخر خود شکست خورده است. محمد صلاح تنها دو گل با رکورد تاریخی ۵۰ گل در لیگ قهرمانان فاصله دارد و در صورت دبل در این مسابقه، به نخستین بازیکن آفریقایی با چنین رکوردی تبدیل خواهد شد. جود بلینگهام نیز با ۲۲ سال و ۱۲۸ روز سن، در صورت بازی امشب، جوانترین بازیکنی میشود که به ۵۰ بازی در لیگ قهرمانان میرسد.
آرنه اسلوت سرمربی لیورپول در نشست خبری قبل از بازی گفت که وضعیت مصدومان مثل آلیسون بکر، جرِمی فریمپونگ و الکساندر ایساک دقیقاً بررسی شدهاند. همچنین دربارهی بازگشت ترنت الکساندر آرنولد به آنفیلد عنوان کرد: من خاطرات بسیار خوبی از او دارم؛ هم بهعنوان بازیکن و هم بهعنوان یک انسان. چگونگی واکنش هواداران را نمیدانم، اما از طرف من استقبال گرمی خواهد داشت. وی همچنین تأکید کرد که بازی با رئال، یکی از بزرگترین چالشهای فصل است و تیمش باید سطح آمادگیاش را حفظ کند.
همچنین آلونسو سرمربی رئال مادرید دربارهی بازگشت ترِنت به آنفیلد گفت: او باید از این لحظه لذت ببرد، مهم نیست که هواداران چگونه واکنش نشان میدهند.
وی دربارهی نیاز تیمش به پیشرفت اظهار داشت: مدت زمان کمی است که این پروژه با من شروع شده است، ما باید تیم را به سمتی ببریم که از لحاظ جسمانی، ذهنی و تاکتیکی بهتر شویم. همه ۱۱ بازیکن باید در فاز پرس نقش داشته باشند.
دو غول آماده در پارک دو پرنس
در دیگر دیدار حساس امشب پاری سن ژرمن در خانهی خود میزبان بایرن مونیخ خواهد بود، جدالی میان دو تیم بیرقیب این فصل اروپا که هر دو با سه پیروزی و تفاضل گل +۱۰ صدرنشین گروه هستند.
مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری سن ژرمن با وجود بحران مصدومیت در اوایل فصل، با بازگشت اکثر ستارگانش به فرم ایدهآل رسیده است. شاگردان لوئیس انریکه در لیگ فرانسه صدرنشیناند و در آخرین دیدارشان با گل دقیقه ۹۴ گونچالو راموس موفق شدند نیس را مغلوب کنند. پیاسجی در بازی قبلی لیگ قهرمانان اروپا، بایرلورکوزن را در آلمان با نتیجه خیرهکننده ۷ بر ۲ در هم کوبید.
در سوی دیگر، بایرن مونیخِ ونسان کمپانی در این فصل شروعی رؤیایی داشته و در هر پانزده بازی اخیر خود در تمامی رقابتها با برد زمین بازی را ترک کرده است. مونیخیها با ساختاری منسجم و خط حملهای آتشین پا به پاریس میگذارند.
در ترکیب بایرن، آلفونسو دیویس، هیروکی ایتو و جمال موسیالا به دلیل مصدومیت غایباند. در سمت مقابل، پاریسیها دزیره دوئه را به دلیل مصدومیت و ایلیا زابارنی را به خاطر محرومیت در اختیار ندارند.
بایرن دست بالاتر را در ۵ تقابل اخیر مقابل پاریسیها را دارد. چهار دیدار با برتری نماینده آلمان و تنها یک برد در کارنامه نماینده فرانسه دیده میشود. آخرین جدال دو تیم به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی باشگاهها برمیگردد، جایی که پیاسجی با برتری ۲ بر صفر بایرن را حذف کرد. بایرن در ۱۴ تقابل رسمی با پاریس، ۸ پیروزی و تنها ۶ شکست دارد.
لوئیز انریکه سرمربی پاری سن ژرمن در نشست خبری قبل از بازی در رابطه با قدرت بایرن گفت: آنها تیمی بسیار قوی هستند؛ ما نیز شرایط را میدانیم، آماده و با انگیزه هستیم. سبک ما تغییر نمیکند، اما باید بدانیم چگونه متفاوت عمل کنیم. باید قابلیت غافلگیری داشته باشیم. اگر ما به همان شیوهٔ فصل گذشته عمل کنیم کافی نیست. باید پیشرفت کنیم، سیستم را کاملتر کنیم.
همچنین ونسان کمپانی سرمربی بایرن مونیخ نیز در نشست خبری قبل از بازی گفت: فکر میکنم باید باور داشته باشیم که میتوانیم و در ادامه بتوانیم یک بازی کامل و بی نقص را ارائه دهیم. پاری سن ژرمن قهرمان فصل پیش است و تیم کامل و خطرناکی دارد. ما باید به تیم نگاه کنیم، نه فقط یک یا دو بازیکن حریف.
برنامه بازیهای امشب لیگ قهرمانان به شرح زیر است:
ساعت ۲۱:۱۵
ناپولی - آینتراخت فرانکفورت
اسلویا پراگ - آرسنال
ساعت ۲۳:۳۰
اتلتیکومادرید - سن ژیلوا
بوده - موناکو
یوونتوس - اسپورتینگ
لیورپول - رئالمادرید
المپیاکوس - پیاسوی آیندهوون
پاریسنژرمن - بایرن مونیخ
تاتنهام - کپنهاگن