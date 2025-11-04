باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف طی سخنانی در راهپیمایی مراسم ۱۳ آبان در تهران، گفت: امروز روز ۱۳ آبان است؛ ۱۳ آبان یک حادثه و تاریخ در گذشته ما نیست، بلکه یک حقیقتی است که از گذشته تا به امروز جاری بوده و در آینده هم جاری است. این موضوع در فردای ما هم تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ۱۳ آبان روزی است که ملت ما با صدای بلند و یکپارچه برای همیشه اعلام کردند هرگز سلطه را نمی‌پذیریم و حتما با سلطه‌گر و استکبار مبارزه می‌کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه مبنای تعاملات خارجی و ارتباطات براساس منافع ملی است، گفت: بدون شک نمی‌توان در مسائل خارجی به منافع ملی توجه نکرد و رکن منافع ملی نیز استقلال است. کشوری که استقلال ندارد، هیچ ندارد؛ نه عزت ملی، نه اعتبار ملی، نه قدرت ملی و نه یک پیشرفت ماندگار.

وی بیان کرد: وقتی حرف از ۱۳ آبان می‌زنیم، یعنی روزی که سه حادثه و سه واقعیت بزرگ در این روز اتفاق افتاده که مبانی و اساس آن، سلطه‌ناپذیری این ملت و مبارزه با سلطه‌پذیری و استکبار است.

قالیباف اضافه کرد: امام (ره) در ابتدای نهضت انقلاب اسلامی یعنی بعد از حادثه ۱۵ خرداد ۴۲ در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قصه کاپیتلاسیون درباره صیانت قضایی که برای ایادی آمریکا در کشور ما برقرار شده بود، به ملت فرمودند «من اعلام خطر می‌کنم، آنها ملت ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، عزت ما را پایمال کردند». در ۱۳ آبان همان ایام، رژیم ستمشاهی امام را به ترکیه و بعد به عراق تبعید کرد.

اساس کار ما از ابتدا استکبارستیزی بود

رئیس مجلس با بیان اینکه از ابتدا، اساس کار ما استکبارستیزی بود، گفت: دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ مجددا در مبارزات ستمشاهی و مبارزه با استکبارستیزی به خاک و خون کشیده شدند. دانش آموزان ما امروز بدانند که نسل دانش آموزان و دانشجویان در دوران مبارزاتی، نقش جدی داشتند.

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس بخشی از طراحی آمریکا علیه کشور و استقلال ما بود، گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان در جنگ حضور داشته و بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی و استقلال و عزت کشور کردند.

قالیباف یادآور شد: در ۱۳ آبان ۵۸ بعد از پیروزی انقلاب، سومین اتفاق، تسخیر لانه جاسوسی بود که بعد از آن، عمق توطئه و جنایت آمریکا در کشور ما و توطئه‌های رو به جلو برای براندازی انقلاب اسلامی به وضوح با اسناد و مدارک روشن شد.

۱۳ آبان حرکت دانش‌آموزان و دانشجویان برای حفظ استقلال کشور بود

رئیس مجلس تاکید کرد: ۱۳ آبان و حرکت ملت ما و دانشجویان و دانش‌آموزان و امام بزرگ ما، در راستای حفظ استقلال کشور در برابر زیاده‌خواهی و برتری طلبی دشمن بود. این ایستادگی در مقابل چنین ظلم و ستمی است، اما چرا در مقابل او می‌ایستیم؟ چون نمی‌خواهیم تسلیم و وابسته شویم.

استقلال خود را تحت هیچ شرایطی معامله نمی‌کنیم

رئیس مجلس اظهار کرد: بدون شک استقلال خودمان را با هیچ چیزی و با هیچ امتیاز و تحت هیچ شرایطی معامله نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ماهیت نظام سلطه تغییر پیدا نکرده است، گفت: دولت کارتر در مقابل انقلاب اسلامی و ملت ایران و ایران عزیز ما بود، به شاه ملعون پناه داد و مشغول توطئه بود و از او حمایت می‌کرد، چون کارتر توطئه علیه ایران را حق خودش می‌دانست. امروز همان ذهنیت وجود دارد و با همان روحیه و ابزار پیشرفته‌تر اقدام می‌کنند. امروز با همان خوی استکباری، دانشمندان ما را در تهران و در قلب ایران ترور می‌کنند.

قالیباف اضافه کرد: دشمنان حق خودشان می‌دانند که ایران قوی نباید باشد که اگر باشد هم نباید مستقل باشد؛ جنگ ۱۲ روزه این موضوع را یادآوری می‌کند که چهره‌ها و روش‌های آنها تغییر پیدا کرده، اما خوی استکباری، توحش‌ها، جنایتکاری و دشمنی آنها تغییری نکرده و یک اصل ثابت است.

دشمنان با ایران مستقل یکپارچه مخالفند

وی بیان کرد: در این بیان از تعابیری پوچ استفاده می‌کنند مثل اینکه می‌گویند «ما پیش‌دستانه حمله کردیم»، اما اینها برای بزک کردن است. واقعیت آن است که آنها با ایران مستقل یکپارچه قوی مخالف هستند، چون زیاده‌خواه و برتری‌طلبی دارند.

رئیس مجلس با بیان اینکه پمپاژ ناامیدی و خودتحقیری سلاح مرگبار استکبار است، گفت: این کار را از طریق امپراتوری‌شان در رسانه‌ها انجام می‌دهند. آنها دیگر از داخل سفارتخانه‌ها توطئه چینی نمی‌کنند، بلکه در رسانه‌ها و فضای مجازی و با قدرت رسانه‌ای در اختیارشان این کار را انجام می‌دهند و می‌خواهند ازهر طریقی این موضوع را بر ذهن جوانان ما تحمیل کنند که هرگز پیشرفتی بدون وابستگی به غرب و جز تحت سلطه غرب اتفاق نمی‌افتد.

وی تاکید کرد: پیشرفت‌های ما در عرصه‌های هسته‌ای، نانو، دفاعی، پزشکی، هوافضا و در زمینه‌های مختلف، خط بطلانی بر این دروغ بزرگ آنها زد.

رئیس مجلس اضافه کرد: متاسفانه بعضی تصور می‌کنند که خصومت آمریکا با ما، از زمان تسخیر سفارتخانه جاسوس‌خانه شروع شد، اما این یک آدرس غلط و یک فریب بزرگ تاریخی است.

وی تاکید کرد: دشمنی آنها با ملت و ایران عزیز ما از زمانی شروع شد که ملت ما تصمیم گرفت و امام ما به میدان آمد، جامعه ما یکپارچه به میدان آمد و تصمیم گرفت که آقای خودش باشد؛ ملت ما تصمیم گرفت که هرگز سفارتخانه‌های غربی در لندن و واشنگتن و سفارتخانه‌هایشلن در ایران برای ایران تصمیم نگیرند و سرنوشت این ملت و مردم را اداره نکنند و تاثیر نگذارند.

قالیباف گفت: آنها با استقلال مخالف بودند؛ همه دیدند در ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۲ با دولت ملی مصدق و انتخاب این مردم چه کردند و بعد چگونه کودتا کردند؛ کارتر می‌خواست همین الگو را با لانه جاسوسی تکرار کند.

چرا شعار مرگ بر آمریکا؟

رئیس مجلس بیان کرد: بعضی‌ها می‌گویند «چرا شعار مرگ بر آمریکا؟» فکر نکنید این شعار در یک اتاق فکر ساخته و طراحی شده است که چنین چیزی نیست.

وی یادآور شد: این شعار از حافظه تاریخی و وجدان جمعی جمعی ملت عزیز ما ایران جوشید. این فریاد ترجمان بغض فروخورده دهه‌های سلطه پذیری بود که از دل مردم و وجدان عمومی مردم برخاست. شعار مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه و نه مرگ بر ملت‌ها و ایستادگی در برابر زورگویی.

قالیباف گفت: ما در روز ۱۳ آبان از یک نفرت کور سخن نمی‌گوییم بلکه از یک عقلانیت در برابر سلطه سخن می‌گوییم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر منطق استکبار.

۱۳ آبان روز عقلانیت و مقاومت در مقابل استکبار است

وی افزود: در حقیقت ۱۳ آبان روز عقلانیت و مقاومت در مقابل استکبار است. شک نکنیم که هدف نهایی آنها سلطه‌گری و باج‌خواهی است.

رئیس مجلس توضیح داد: نمونه آخر این موضوع را می‌توان در رفتار رئیس جمهور آمریکا دید. سلطه‌گری و باجخواهی اول و آخر صحبت و کلام و خواسته او است. آنها می‌خواهند استقلال ما را با وعده توخالی رفاه و پیشرفت از ما بگیرند و با ما معامله کنند، اما این ملت در طول تاریخ نشان داده که که استقلالش را با هیچ چیزی عوض نمی‌کند.

رئیس مجلس گفت: دیروز همین جوانان ایرانی با تلاش و مبارزه‌شان و مردم با ایستادگی بند وابستگی را قطع کردند امروز هم جوانان بدانند که اکنون روز جهاد تولید، جهاد تبیین و جهاد تصمیم برای ما مسئولان است که بتوانیم ایران قوی و مستقل بر مدار دیانت و عقلانیت بسازیم.

ما از تقابل بی‌پایان سخن نمی‌گوییم، بلکه ما از تمدن جایگزین سخن می‌گوییم

قالیباف گفت: ما از تقابل بی‌پایان سخن نمی‌گوییم بلکه ما از تمدن جایگزین سخن می‌گوییم و از جهانی که در آن هیچ ملتی، به خاطر استقلالش تحریم نشود و هیچ انسانی به خاطر ایمانش تهدید نشود.

وی افزود: ما تا اینجا ایستاده‌ایم؛ امام ما با فریاد «نه شرقی و نه غربی» مسیر تاریخ را تغییر داد. امام ما در زمانی در مقابل شرق و غرب ایستاد که همه دولت‌های دنیا وابسته به شرق یا به غرب بودند. در همان روز جمهوری اسلامی و ملت ایران تصمیم گرفتند که «نه شرقی باشند و نه غربی» رهبر معظم انقلاب نیز با تاکید بر عقلانیت مقاومت، این مسیر را به آینده پیوند زد.

راه ما راه اعتدال، اقتدار و عقلانیت است

رئیس مجلس در پایان گفت: راه ما راه اعتدال، اقتدار و عقلانیت است، راهی که با ایمان آغاز و با علم ادامه پیدا می‌کند و ان‌شاءالله با عدالت به ثمر می‌نشیند. این راه امام و روش رهبر عزیزتر از جان ماست و این مسئولیت نسل جدید امروز ما برای آینده ایران و امت اسلامی ماست.

منبع: ایسنا