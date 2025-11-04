رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مرد جوانی در دولت آباد خبر داد و گفت: این متهم در یک مشاجره خانوادگی، پدر خود را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: با دریافت گزارشی مبنی بر مرگ مشکوک مردی سالخورده در محله دولت آباد شهرری موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: تیم تخصصی پلیس آگاهی با حضور در محل حادثه با جسد مردی روبه رو شدند که بر اثر ضربات مهلک سلاح سرد جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که این جنایت در جریان درگیری خانوادگی رخ داده و مقتول به دست پسرش به قتل رسیده است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: همسر مقتول در تحقیقات اولیه گفت که پسرم مدتی بود از مشکلات روحی و روانی رنج میبرد و با پدرش اختلاف داشت ساعتی قبل از حادثه میان آنها مشاجره‌ای در گرفت که در نهایت به درگیری فیزیکی کشید و پسرم در حالی که کنترل خود را از دست داده بود، با قمه پدرش را به قتل رساند و از خانه فرار کرد.

سردار گودرزی گفت: کارآگاهان در نخستین گام با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، گسترده رد پای متهم فراری را در همان حوالی محل جنایت شناسایی کردند سپس با اجرای عملیات تعقیب و مراقبت نامحسوس، او را در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به ارتکاب قتل پدرش اعتراف کرد. جسد مقتول برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم نیز برای تحقیقات تکمیلی و روشن شدن زوایای پنهان پرونده، در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

منبع: خبرگزاری پلیس