نفرات برتر ۵ رشته ورزشی در سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در دو بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش مردان و بانوان به صورت مجزا طی ۲ مقطع زمانی با فاصله یک روزه در ۵ رشته ورزشی آمادگی جسمانی، پیلاتس، فانکشنال فیتنس، کتل بل، کلیستنیکس و ورزشهای خیابانی برگزار شد و نفرات برتر، اعلام شدند.
در ادامه نفرات برتر در رشتههای مختلف آمده است:
رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال
طلا: حیدرعلی اشراقی از استان اصفهان/ نرگس عسگری از استان تهران
نقره: یاسین کرامتی از استان تهران/ حدیث حیدری از استان قزوین
برنز: حسین آقایی از استان آذربایجان شرقی/ الهه زرین کلام از استان همدان
رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال
طلا: محمدامین نعمتی از استان اصفهان/ شقایق غفوری مقدم از استان تهران
نقره: رضا ذوالفقاری از استان همدان/ اسرا نوری از استان فارس
برنز: کامیاب مرادی از استان کرمانشاه/ حنانه غفاری حدیقه از استان آذربایجان شرقی
رده سنی ۳۱ تا ۳۵ سال
طلا: هاشم نوذری از استان کهگیلویه و بویراحمد/ فرشته سادات طباطباییان از استان قم
نقره: علی جعفری از استان اصفهان/ پریسا نورالهی از استان تهران
برنز: امیر حسین خانزاده از استان خراسان شمالی/ فاطمه دنیاخواه از استان آذربایجان شرقی
رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال
طلا: اسماعیل آزمون از استان قم/ طلا آقا مرادی از استان قزوین
نقره: مهران سلیمیان از استان اصفهان/ حکیمه فتحی از استان آذربایجان غربی
برنز: میثم بوربور از استان تهران/ لیلی نصر اصفهانی از استان اصفهان
رده سنی کمتر از ۲۷ سال
طلا: مهدی مرادی از استان اصفهان/ ریحانه نصیری از استان فارس
نقره: شایان شمشیری از استان کرمان/ تارا فخار فیروزه از استان گیلان
برنز مشترک: عماد حسن پور از استان گیلان و عرشیا دهقان از استان فارس/ مهرنوش سلیمانی از استان کرمانشاه و زهرا غلام نژاد از استان تهران
رده سنی بیشتر از ۲۷ سال
طلا: محمد شفایی زاده از استان قم/ زهرا رضایی هارونی از استان اصفهان
نقره: وحید صالح از استان اردبیل/ شیدا سبزیانفرد از استان خراسان رضوی
برنز مشترک: امین بهاری از استان اصفهان و علیرضا پرسا از استان خراسان رضوی/ فاطمه سادات ابوالبقایی از استان کرمان و هما بختیاری از استان بوشهر
رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال
طلا: سینا میرزاپور از استان ایلام/ بهار محمدزاده از استان خراسان رضوی
نقره: علی یعقوبی دعوتی از استان همدان/ آریانت متابعان از استان تهران
برنز: امیرحسین کناریوند از استان البرز/ آریانا بی غم از استان مازندران
رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال
طلا: سیداحمد آقایی از استان البرز/ فائزه حیدری از استان خراسان جنوبی
نقره: سیدحسن آقایی از استان مرکزی/ مهسا آرامش از استان تهران
برنز: امید هادیان از استان مازندران/ راضیه زارعی از استان مازندران
رده سنی بیشتر از ۳۰ سال
طلا: پوریا محمدی از استان تهران/ سمانه عزیزمحمدی از استان تهران
نقره: سجاد اسمائیلی از استان مازندران/ فاطمه احمدی گرجی از استان مازندران
برنز: محمد بیگلو از جزیره کیش/ مهسا یادسار از استان فارس
دسته وزنی کمتر ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی کمتر ۵۸ کیلوگرم بانوان
طلا: متین بورقی از استان یزد/ زینب اکبری از استان اصفهان
نقره: ایمان نجاری دشتی از استان اصفهان/ نگار زمانی احمد محمدی از استان چهارمحال و بختیاری
برنز: علیرضا خداجو از استان فارس/ برنز مشترک: سحر ابراهیمی از استان مرکزی و سمیه پشنگ پدر از استان البرز
دسته وزنی بیشتر از ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی بیشتر از ۵۸ کیلوگرم بانوان
طلا: محمد مهدی امیری از استان یزد/ ژاله علیپور نوری از استان تهران
نقره: سعید مظفری از استان اصفهان/ راحله رستم پدر از استان آذربایجان غربی
برنز: احسان مرادی از استان قم/ مهسا علویان پارسا از استان مرکزی
دسته سبک وزن آقایان
طلا: علی نیکدل از استان خراسان رضوی
نقره: امیر امینی از استان اصفهان
برنز مشترک: عقیل کعبی از استان خوزستان و امیرحسین فیروزابادی از استان کرمانشاه
دسته میان وزن آقایان
طلا: فرهنگ زکریایی از استان اصفهان
نقره: سپهر فرودستان از استان اصفهان
برنز: ژوبین گلستانی از استان مازندران
اورال بانوان
طلا: فاطمه دشتکی از استان خراسان رضوی
نقره: زهرا فلاح اکبری از استان قزوین
برنز مشترک: یاسمن پورگنجی از استان اصفهان و پریسا محمودی ثابت از استان تهران