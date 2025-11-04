نفرات برتر ۵ رشته ورزشی در سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در دو بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش مردان و بانوان به صورت مجزا طی ۲ مقطع زمانی با فاصله یک روزه در ۵ رشته ورزشی آمادگی جسمانی، پیلاتس، فانکشنال فیتنس، کتل بل، کلیستنیکس و ورزش‌های خیابانی برگزار شد و نفرات برتر، اعلام شدند.

در ادامه نفرات برتر در رشته‌های مختلف آمده است:

آمادگی جسمانی مردان و بانوان

رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال

طلا: حیدرعلی اشراقی از استان اصفهان/ نرگس عسگری از استان تهران

نقره: یاسین کرامتی از استان تهران/ حدیث حیدری از استان قزوین

برنز: حسین آقایی از استان آذربایجان شرقی/ الهه زرین کلام از استان همدان

رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال

طلا: محمدامین نعمتی از استان اصفهان/ شقایق غفوری مقدم از استان تهران

نقره: رضا ذوالفقاری از استان همدان/ اسرا نوری از استان فارس

برنز: کامیاب مرادی از استان کرمانشاه/ حنانه غفاری حدیقه از استان آذربایجان شرقی

رده سنی ۳۱ تا ۳۵ سال

طلا: هاشم نوذری از استان کهگیلویه و بویراحمد/ فرشته سادات طباطباییان از استان قم

نقره: علی جعفری از استان اصفهان/ پریسا نورالهی از استان تهران

برنز: امیر حسین خانزاده از استان خراسان شمالی/ فاطمه دنیاخواه از استان آذربایجان شرقی

رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال

طلا: اسماعیل آزمون از استان قم/ طلا آقا مرادی از استان قزوین

نقره: مهران سلیمیان از استان اصفهان/ حکیمه فتحی از استان آذربایجان غربی

برنز: میثم بوربور از استان تهران/ لیلی نصر اصفهانی از استان اصفهان

پیلاتس آقایان و بانوان

رده سنی کمتر از ۲۷ سال

طلا: مهدی مرادی از استان اصفهان/ ریحانه نصیری از استان فارس

نقره: شایان شمشیری از استان کرمان/ تارا فخار فیروزه از استان گیلان

برنز مشترک: عماد حسن پور از استان گیلان و عرشیا دهقان از استان فارس/ مهرنوش سلیمانی از استان کرمانشاه و زهرا غلام نژاد از استان تهران

رده سنی بیشتر از ۲۷ سال

طلا: محمد شفایی زاده از استان قم/ زهرا رضایی هارونی از استان اصفهان

نقره: وحید صالح از استان اردبیل/ شیدا سبزیانفرد از استان خراسان رضوی

برنز مشترک: امین بهاری از استان اصفهان و علیرضا پرسا از استان خراسان رضوی/ فاطمه سادات ابوالبقایی از استان کرمان و هما بختیاری از استان بوشهر

فانکشنال فیتنس مردان و بانوان

رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال

طلا: سینا میرزاپور از استان ایلام/ بهار محمدزاده از استان خراسان رضوی

نقره: علی یعقوبی دعوتی از استان همدان/ آریانت متابعان از استان تهران

برنز: امیرحسین کناریوند از استان البرز/ آریانا بی غم از استان مازندران

رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال

طلا: سیداحمد آقایی از استان البرز/ فائزه حیدری از استان خراسان جنوبی

نقره: سیدحسن آقایی از استان مرکزی/ مهسا آرامش از استان تهران

برنز: امید هادیان از استان مازندران/ راضیه زارعی از استان مازندران

رده سنی بیشتر از ۳۰ سال

طلا: پوریا محمدی از استان تهران/ سمانه عزیزمحمدی از استان تهران

نقره: سجاد اسمائیلی از استان مازندران/ فاطمه احمدی گرجی از استان مازندران

برنز: محمد بیگلو از جزیره کیش/ مهسا یادسار از استان فارس

کتل بل مردان و بانوان

دسته وزنی کمتر ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی کمتر ۵۸ کیلوگرم بانوان

طلا: متین بورقی از استان یزد/ زینب اکبری از استان اصفهان

نقره: ایمان نجاری دشتی از استان اصفهان/ نگار زمانی احمد محمدی از استان چهارمحال و بختیاری

برنز: علیرضا خداجو از استان فارس/ برنز مشترک: سحر ابراهیمی از استان مرکزی و سمیه پشنگ پدر از استان البرز

دسته وزنی بیشتر از ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی بیشتر از ۵۸ کیلوگرم بانوان

طلا: محمد مهدی امیری از استان یزد/ ژاله علیپور نوری از استان تهران

نقره: سعید مظفری از استان اصفهان/ راحله رستم پدر از استان آذربایجان غربی

برنز: احسان مرادی از استان قم/ مهسا علویان پارسا از استان مرکزی

کلیستنیکس و ورزش‌های خیابانی مردان و بانوان

دسته سبک وزن آقایان

طلا: علی نیکدل از استان خراسان رضوی

نقره: امیر امینی از استان اصفهان

برنز مشترک: عقیل کعبی از استان خوزستان و امیرحسین فیروزابادی از استان کرمانشاه

دسته میان وزن آقایان

طلا: فرهنگ زکریایی از استان اصفهان

نقره: سپهر فرودستان از استان اصفهان

برنز: ژوبین گلستانی از استان مازندران

اورال بانوان

طلا: فاطمه دشتکی از استان خراسان رضوی

نقره: زهرا فلاح اکبری از استان قزوین

برنز مشترک: یاسمن پورگنجی از استان اصفهان و پریسا محمودی ثابت از استان تهران