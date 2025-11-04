نفرات برتر ۵ رشته ورزشی در سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در دو بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش مردان و بانوان به صورت مجزا طی ۲ مقطع زمانی با فاصله یک روزه در ۵ رشته ورزشی آمادگی جسمانی، پیلاتس، فانکشنال فیتنس، کتل بل، کلیستنیکس و ورزش‌های خیابانی برگزار شد و نفرات برتر، اعلام شدند.

در ادامه نفرات برتر در رشته‌های مختلف آمده است:

آمادگی جسمانی مردان و بانوان

رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال

طلا: حیدرعلی اشراقی از استان اصفهان/ نرگس عسگری از استان تهران

نقره: یاسین کرامتی از استان تهران/ حدیث حیدری از استان قزوین

برنز: حسین آقایی از استان آذربایجان شرقی/ الهه زرین کلام از استان همدان

رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال

طلا: محمدامین نعمتی از استان اصفهان/ شقایق غفوری مقدم از استان تهران

نقره: رضا ذوالفقاری از استان همدان/ اسرا نوری از استان فارس

برنز: کامیاب مرادی از استان کرمانشاه/ حنانه غفاری حدیقه از استان آذربایجان شرقی

رده سنی ۳۱ تا ۳۵ سال

طلا: هاشم نوذری از استان کهگیلویه و بویراحمد/ فرشته سادات طباطباییان از استان قم

نقره: علی جعفری از استان اصفهان/ پریسا نورالهی از استان تهران

برنز: امیر حسین خانزاده از استان خراسان شمالی/ فاطمه دنیاخواه از استان آذربایجان شرقی

رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال

طلا: اسماعیل آزمون از استان قم/ طلا آقا مرادی از استان قزوین

نقره: مهران سلیمیان از استان اصفهان/ حکیمه فتحی از استان آذربایجان غربی

برنز: میثم بوربور از استان تهران/ لیلی نصر اصفهانی از استان اصفهان

پیلاتس آقایان و بانوان

رده سنی کمتر از ۲۷ سال

طلا: مهدی مرادی از استان اصفهان/ ریحانه نصیری از استان فارس

نقره: شایان شمشیری از استان کرمان/ تارا فخار فیروزه از استان گیلان

برنز مشترک: عماد حسن پور از استان گیلان و عرشیا دهقان از استان فارس/ مهرنوش سلیمانی از استان کرمانشاه و زهرا غلام نژاد از استان تهران

رده سنی بیشتر از ۲۷ سال

طلا: محمد شفایی زاده از استان قم/ زهرا رضایی هارونی از استان اصفهان

نقره: وحید صالح از استان اردبیل/ شیدا سبزیانفرد از استان خراسان رضوی

برنز مشترک: امین بهاری از استان اصفهان و علیرضا پرسا از استان خراسان رضوی/ فاطمه سادات ابوالبقایی از استان کرمان و هما بختیاری از استان بوشهر

فانکشنال فیتنس مردان و بانوان

رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال

طلا: سینا میرزاپور از استان ایلام/ بهار محمدزاده از استان خراسان رضوی

نقره: علی یعقوبی دعوتی از استان همدان/ آریانت متابعان از استان تهران

برنز: امیرحسین کناریوند از استان البرز/ آریانا بی غم از استان مازندران

رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال

طلا: سیداحمد آقایی از استان البرز/ فائزه حیدری از استان خراسان جنوبی

نقره: سیدحسن آقایی از استان مرکزی/ مهسا آرامش از استان تهران

برنز: امید هادیان از استان مازندران/ راضیه زارعی از استان مازندران

رده سنی بیشتر از ۳۰ سال

طلا: پوریا محمدی از استان تهران/ سمانه عزیزمحمدی از استان تهران

نقره: سجاد اسمائیلی از استان مازندران/ فاطمه احمدی گرجی از استان مازندران

برنز: محمد بیگلو از جزیره کیش/ مهسا یادسار از استان فارس

کتل بل مردان و بانوان

دسته وزنی کمتر ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی کمتر ۵۸ کیلوگرم بانوان

طلا: متین بورقی از استان یزد/ زینب اکبری از استان اصفهان

نقره: ایمان نجاری دشتی از استان اصفهان/ نگار زمانی احمد محمدی از استان چهارمحال و بختیاری

برنز: علیرضا خداجو از استان فارس/ برنز مشترک: سحر ابراهیمی از استان مرکزی و سمیه پشنگ پدر از استان البرز

دسته وزنی بیشتر از ۷۴ کیلوگرم آقایان و دسته وزنی بیشتر از ۵۸ کیلوگرم بانوان

طلا: محمد مهدی امیری از استان یزد/ ژاله علیپور نوری از استان تهران

نقره: سعید مظفری از استان اصفهان/ راحله رستم پدر از استان آذربایجان غربی

برنز: احسان مرادی از استان قم/ مهسا علویان پارسا از استان مرکزی

کلیستنیکس و ورزش‌های خیابانی مردان و بانوان

دسته سبک وزن آقایان

طلا: علی نیکدل از استان خراسان رضوی

نقره: امیر امینی از استان اصفهان

برنز مشترک: عقیل کعبی از استان خوزستان و امیرحسین فیروزابادی از استان کرمانشاه

دسته میان وزن آقایان

طلا: فرهنگ زکریایی از استان اصفهان

نقره: سپهر فرودستان از استان اصفهان

برنز: ژوبین گلستانی از استان مازندران

اورال بانوان

طلا: فاطمه دشتکی از استان خراسان رضوی

نقره: زهرا فلاح اکبری از استان قزوین

برنز مشترک: یاسمن پورگنجی از استان اصفهان و پریسا محمودی ثابت از استان تهران

برچسب ها: آمادگی جسمانی ، مسابقات آمادگی جسمانی کشور
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
قم بر سکوی دوم المپیاد آمادگی جسمانی کشور ایستاد
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
آخرین اخبار
نفرات برتر سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی معرفی شدند
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا