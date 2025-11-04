باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش سالیانه خود هشدار داده است که نوار غزه با فاجعه انسانی و غذایی بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه در اثر جنگ اخیر تخریب شده و اکنون کمتر از ۵ درصد از اراضی کشاورزی این منطقه قابلیت کشت دارند.

وضعیت زیرساخت‌های کشاورزی به گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد گلخانه‌های کشاورزی به طور کامل نابود شده و اکثر چاه‌های آب نیز آسیب دیده‌اند. این تخریب‌ها دسترسی به آب را تقریباً غیرممکن ساخته و منجر به فروپاشی تقریبی کامل چرخه تولید محصولات کشاورزی در داخل نوار غزه شده است.

بر اساس ارزیابی‌های فائو، غزه اکنون برای تأمین نیازهای غذایی خود به طور کامل به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. ادامه محدودیت‌ها بر سر ورود کمک‌های غذایی و سوخت از طریق گذرگاه‌ها، احتمال گرسنگی گسترده در ماه‌های آینده را افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد ساکنان غزه به غذای کافی دسترسی ندارند.

این گزارش همچنین به آسیب‌های جدی وارد شده به بخش ماهیگیری غزه اشاره کرده که فعالیت عادی آن با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است. فائو، نوار غزه را در کنار سودان، یمن و افغانستان به عنوان یکی از چهار کانون اصلی بحران غذایی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ معرفی کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فروپاشی کامل این منطقه شده است.

منبع: الجزیره