سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش سالیانه خود هشدار داده است که نوار غزه با فاجعه انسانی و غذایی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش سالیانه خود هشدار داده است که نوار غزه با فاجعه انسانی و غذایی بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه در اثر جنگ اخیر تخریب شده و اکنون کمتر از ۵ درصد از اراضی کشاورزی این منطقه قابلیت کشت دارند.

وضعیت زیرساخت‌های کشاورزی به گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد گلخانه‌های کشاورزی به طور کامل نابود شده و اکثر چاه‌های آب نیز آسیب دیده‌اند. این تخریب‌ها دسترسی به آب را تقریباً غیرممکن ساخته و منجر به فروپاشی تقریبی کامل چرخه تولید محصولات کشاورزی در داخل نوار غزه شده است.

بر اساس ارزیابی‌های فائو، غزه اکنون برای تأمین نیازهای غذایی خود به طور کامل به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. ادامه محدودیت‌ها بر سر ورود کمک‌های غذایی و سوخت از طریق گذرگاه‌ها، احتمال گرسنگی گسترده در ماه‌های آینده را افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد ساکنان غزه به غذای کافی دسترسی ندارند.

این گزارش همچنین به آسیب‌های جدی وارد شده به بخش ماهیگیری غزه اشاره کرده که فعالیت عادی آن با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است. فائو، نوار غزه را در کنار سودان، یمن و افغانستان به عنوان یکی از چهار کانون اصلی بحران غذایی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ معرفی کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فروپاشی کامل این منطقه شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سازمان فائو ، بحران غذا ، فلسطین
خبرهای مرتبط
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
فاش شدن سند محرمانه آمریکا در شورای امنیت: نیروی بین‌المللی در راه غزه!
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
آخرین اخبار
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
هرتزوگ: اسرائیل بر لبه پرتگاه قرار گرفته است
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
بن سلمان دو هفته دیگر به کاخ سفید می‌رود
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
فاش شدن سند محرمانه آمریکا در شورای امنیت: نیروی بین‌المللی در راه غزه!
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید