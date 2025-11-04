رئیس رسانه ملی با صدور حکمی، سعید مقیسه را به سمت مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به‌گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، متن حکم پیمان جبلی برای سعید مقیسه به این شرح است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، به‌موجب این حکم جناب‌عالی را به‏‌عنوان "مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج" سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌‏نمایم.

تحقق مأموریت‌های زیر براساس سند تحول سازمان و نقش قرارگاهی رسانه ملی، در دوره تصدی این مأموریت موردانتظار است:

- انسجام‌بخشی نیرو‌های انقلابی و متخصص در رسانه ‏ملی به‏‌منظور نهادینه‌‏سازی تفکر بسیجی در لایه‌‏های مختلف سازمان؛ کشف، جذب و تربیت نیرو‌های جوان مؤمن انقلابی و کارآمد درراستای اهداف والای رسانه انقلابی و تحول‌خواه؛ تولید آثار باکیفیت رسانه‌ای در مأموریت‏‌های تولیدی، خبری و فضای مجازی و با موضوعات اولویت‌دار سند تحول با همکاری مراکز تولیدی به‌منظور پخش از شبکه‌های مختلف؛ هم‌افزایی و همکاری هرچه بیشتر با سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهاد‌های فرهنگی انقلابی و تلاش برای ارتباط فعال، مستمر و نهادینه ظرفیت‌های متنوع بسیج با رسانه ملی در قالب طرح‌های ابتکاری؛ برنامه‌‏ریزی و اقدام برای ارتقای سطح اعتقادی و فرهنگی همکاران سازمان و خانواده‏ آن‏‌ها؛ ایجاد بستر برای همکاری با رسانه‌‏های انقلابی.

از زحمات و تلاش‌های صادقانه برادر گرامی، جناب آقای ‏جواد رمضان‌نژاد در دوره تصدی این مسئولیت صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

از خداوند متعال، موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‏‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.»

سعید مقیسه پیش‌ازاین مشاور رئیس سازمان صداوسیما بود و ریاست ساترا، قائم‌مقامی معاون فضای مجازی، مدیرکلی بازار محتوا، قائم‌مقامی معاونت برنامه‌ریزی و منابع مالی، مدیرعاملی شرکت تکتا، مدیرکلی خدمات راهبردی رسانه‌های نوین، مدیریت شبکه تهران، قائم‌مقامی شبکه سه سیما، مدیرکلی ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت، مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی شبکه قرآن سیما و... را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد.