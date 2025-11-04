باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـامروز قم شاهد حضور پرشور و پرصلابت اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان بود این مراسم با شکوهی کمنظیر آغاز شد و نوجوانان و دانشآموزان، پیشگامان این خیزش مردمی، با گامهایی استوار و شعارهایی کوبنده، صحنهای از وحدت ملی و بصیرت انقلابی را رقم زدند.
آغاز این مراسم با اقامه عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) در دفتر مقام معظم رهبری، رنگ و بویی معنوی به حرکت بخشید؛ جایی که دانشآموزان با دلهایی مملو از عشق و ارادت، در سوگ بانوی دو عالم به سوگواری پرداختند. سپس سیل جمعیت، با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، مسیر راهپیمایی را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) پیمودند و خشم مقدس خود را از چهرهی پلید استکبار جهانی فریاد زدند.
شعار محوری امسال، «متحد و استوار در مقابل استکبار»، روحی تازه در کالبد این حرکت دمید؛ دانشآموزان با حضور گسترده و آگاهانه، نشان دادند که نسل جوان ایران اسلامی، نهتنها وارث آرمانهای انقلاب است، بلکه با بصیرت و شجاعت، در صف مقدم مقابله با توطئههای دشمنان ایستادهاند.
۱۳ آبان امسال، نهتنها یادآور حوادث تاریخی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطهطلبی، بلکه نمادی از پیوند ایمان، آگاهی و ارادهی ملی بود؛ روزی که قم، با صدای رسا و گامهای استوار فرزندانش، بار دیگر به جهان اعلام کرد: ملت ما هرگز در برابر زورگویی سر خم نخواهد کرد.
در بخش پایانی مراسم، بیانیه دانشآموزی با صدایی رسا و لحنی انقلابی قرائت شد؛ متنی که از دل دغدغههای نسل جوان برآمده بود و با واژگانی پرشور، بر پایبندی دانشآموزان به آرمانهای انقلاب اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی، و حمایت از ملتهای مظلوم جهان تأکید میکرد.