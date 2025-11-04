مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امروز با حضور گسترده قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـامروز قم شاهد حضور پرشور و پرصلابت اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان بود این مراسم با شکوهی کم‌نظیر آغاز شد و نوجوانان و دانش‌آموزان، پیشگامان این خیزش مردمی، با گام‌هایی استوار و شعارهایی کوبنده، صحنه‌ای از وحدت ملی و بصیرت انقلابی را رقم زدند.

آغاز این مراسم با اقامه عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در دفتر مقام معظم رهبری، رنگ و بویی معنوی به حرکت بخشید؛ جایی که دانش‌آموزان با دل‌هایی مملو از عشق و ارادت، در سوگ بانوی دو عالم به سوگواری پرداختند. سپس سیل جمعیت، با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، مسیر راهپیمایی را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) پیمودند و خشم مقدس خود را از چهره‌ی پلید استکبار جهانی فریاد زدند.

شعار محوری امسال، «متحد و استوار در مقابل استکبار»، روحی تازه در کالبد این حرکت دمید؛ دانش‌آموزان با حضور گسترده و آگاهانه، نشان دادند که نسل جوان ایران اسلامی، نه‌تنها وارث آرمان‌های انقلاب است، بلکه با بصیرت و شجاعت، در صف مقدم مقابله با توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۱۳ آبان امسال، نه‌تنها یادآور حوادث تاریخی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی، بلکه نمادی از پیوند ایمان، آگاهی و اراده‌ی ملی بود؛ روزی که قم، با صدای رسا و گام‌های استوار فرزندانش، بار دیگر به جهان اعلام کرد: ملت ما هرگز در برابر زورگویی سر خم نخواهد کرد.

در بخش پایانی مراسم، بیانیه‌ دانش‌آموزی با صدایی رسا و لحنی انقلابی قرائت شد؛ متنی که از دل دغدغه‌های نسل جوان برآمده بود و با واژگانی پرشور، بر پایبندی دانش‌آموزان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی، و حمایت از ملت‌های مظلوم جهان تأکید می‌کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: راهپیمایی قم ، روز دانش آموز ، یوم الله 13 آبان
خبرهای مرتبط
دعوت از مردم بصیر قم برای حضور در راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان
شکوه مردم قم در حمایت از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه+فیلم
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
کارگران فصلی قم، قربانیان خاموش فصل سرد
آخرین اخبار
کارگران فصلی قم، قربانیان خاموش فصل سرد
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
محمد غفاری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم شد
کیف‌قاپ حرفه‌ای ۶۲ ساله در قم دستگیر شد+فیلم
عرض ارادت بازیگران سینما و تلویزیون به ساحت مقدس حضرت معصومه(س)
تداوم پایش شبانه روزی مصرف برق در استان قم
بوی پای پاییز می‌آید
آغاز عملیات بهسازی محور قم – نیزار با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال
قاچاق نافرجام سیگار خارجی در قم
اختلافات شهرداری و آموزش‌وپرورش قم با رویکرد قانونی و تعاملی حل شود