در حالی که دو ماه و اندی تا زمان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر باقی مانده، تعدادی از اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره از حضور در این شورا کناره‌گیری کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش‌تر حضور چهره‌هایی، چون اکبر زنجان‌پور، شهرام گیل آبادی، علی منتظری، نسیم ادبی، بهزاد آقاجمالی، شیرین بزرگمهر، حمید آذرنگ، مریم رحیمی و ... به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره چهل و چهارم تئاتر فجر اعلام شده بود، اما مدتی بعد و بعد از انتصاب سید وحید فخر موسوی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره، ابتدا اکبر زنجان‌پور و سپس شهرام گیل‌آبادی به صورت رسمی از کناره‌گیری خود در این شورا خبر دادند.

حالا مشخص شده تعداد دیگری از اعضای این شورا نیز از حضور در این ترکیب انصراف داده‌اند.

بعد از انصراف زنچان‌پور و گیل‌آبادی، نسیم ادبی، مریم رحیمی، بهزاد آقاجمالی، ماهان عبداللهی و افرا افروز (به عنوان نمایندگان نسل نو)، از حضور در این شورا کناره‌گیری کرده‌اند. این هنرمندان در پاسخ به پیگیری ایسنا کناره‌گیری خود را تایید کردند.

اعضای پیشین شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر

اعضای پیشین شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر

همچنین حمید آذرنگ که پیش از این به عنوان گزینه دبیری این دوره از جشنواره مطرح بود، نیز از حضور در شورای سیاستگذاری جشنواره انصراف داده است.

خبر و تصویری که روز ۱۵ مهر ماه درباره جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره چهل و چهارم بر خروجی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، نیز نشان‌گر غیبت این افراد در جلسه نامبرده است.

برچسب ها: جشنواره تئاتر فجر ، تئاتر فجر
خبرهای مرتبط
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند
فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محمد گلریز: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط پای وطن ایستاده‌اند + فیلم
از لانه جاسوسی تا فیلم‌سازی مردمی/ نوجوانان با دوربین‌هایشان تاریخ را از نو روایت می‌کنند
نخستین همایش بین‌المللی نفس‌های سوخته برگزار می‌شود
«هزارتو»‌ی محمدرضا دلاوری در حوزه حکمرانی
سعید مقیسه مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج صداوسیما شد
تغییراتی در ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر
آخرین اخبار
تغییراتی در ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر
سعید مقیسه مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج صداوسیما شد
«هزارتو»‌ی محمدرضا دلاوری در حوزه حکمرانی
نخستین همایش بین‌المللی نفس‌های سوخته برگزار می‌شود
محمد گلریز: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط پای وطن ایستاده‌اند + فیلم
از لانه جاسوسی تا فیلم‌سازی مردمی/ نوجوانان با دوربین‌هایشان تاریخ را از نو روایت می‌کنند
بازدید نوجوانان از موزه‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ آبان رایگان شد
تجلیل از شمس‌الدین‌رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت
بازخوانی ناگفته‌هایی از نحوه شهادت روح الله عجمیان در مستند «قتل گروهی»
۱۳ آبان و روایت‌های مکتوب از یک واقعه تاریخی
آمار ورود گردشگران به ایران دوباره مثبت شد/ گردشگری سلامت راهی برای مقابله با ایران‌هراسی
خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ در قاب ایران‌جان
پخش مجموعه پلیسی «شش‌چهار» از شبکه تهران
صدای استکبارستیزی از تریبون «مثبت آموزش» در ۱۳ آبان
مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران منتشر شد
تعطیلی چندساعته سینما‌ها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)