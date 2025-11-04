باشگاه خبرنگاران جوان - پیشتر حضور چهرههایی، چون اکبر زنجانپور، شهرام گیل آبادی، علی منتظری، نسیم ادبی، بهزاد آقاجمالی، شیرین بزرگمهر، حمید آذرنگ، مریم رحیمی و ... به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره چهل و چهارم تئاتر فجر اعلام شده بود، اما مدتی بعد و بعد از انتصاب سید وحید فخر موسوی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره، ابتدا اکبر زنجانپور و سپس شهرام گیلآبادی به صورت رسمی از کنارهگیری خود در این شورا خبر دادند.
حالا مشخص شده تعداد دیگری از اعضای این شورا نیز از حضور در این ترکیب انصراف دادهاند.
بعد از انصراف زنچانپور و گیلآبادی، نسیم ادبی، مریم رحیمی، بهزاد آقاجمالی، ماهان عبداللهی و افرا افروز (به عنوان نمایندگان نسل نو)، از حضور در این شورا کنارهگیری کردهاند. این هنرمندان در پاسخ به پیگیری ایسنا کنارهگیری خود را تایید کردند.
همچنین حمید آذرنگ که پیش از این به عنوان گزینه دبیری این دوره از جشنواره مطرح بود، نیز از حضور در شورای سیاستگذاری جشنواره انصراف داده است.
خبر و تصویری که روز ۱۵ مهر ماه درباره جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره چهل و چهارم بر خروجی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، نیز نشانگر غیبت این افراد در جلسه نامبرده است.