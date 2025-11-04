باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برق افغانستان (برشنا) به همراه هیأت همراه برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی توسعه بخشهای انرژی، ساختمانی، صنعتی و شیمیایی ترکمنستان – ۲۰۲۵ (CIET) عازم شهر ترکمنباشی شدند.
در حاشیه این کنفرانس، عمر با باتور امانوف، معاون رئیسجمهور ترکمنستان، دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست درباره پروژههای کلیدی توسعه بخش انرژی از جمله پروژه انتقال لاین ۵۰۰ کیلوولت، پروژه برقرسانی به شهرستان بالامرغاب و پست نورالجهاد بحث و تبادل نظر شد.
کنفرانس بینالمللی انرژی، امور ساختمانی، صنعت و توسعه مواد شیمیایی ترکمنستان-۲۰۲۵ با هدف تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور برگزار شده است.