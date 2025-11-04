باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس سیدنی با استفاده از اسپری فلفل و دستگیری معترضان، تظاهرات علیه نمایشگاه تسلیحات دفاعی را که با حضور شرکتهای اسرائیلی برگزار میشد، سرکوب کرد.
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونیایبیسی استرالیا، مأموران پلیس در جریان تلاش معترضان طرفدار فلسطین برای محاصره این نمایشگاه، ۱۳ نفر را دستگیر کردند. دهها تن از اعضای «گروه اقدام فلسطین» در مقابل مرکز همایشهای بینالمللی سیدنی تجمع کرده بودند تا علیه حضور شرکتهای تسلیحاتی رافائل و البیت سیستمز در نمایشگاه دریایی هندو-پاسیفیک اعتراض کنند.
این شبکه گزارش داد که پلیس ضدشورش با پلیس سواره وارد درگیری با معترضان شد و از اسپری فلفل استفاده کرد. «جاش لیس»، سازماندهنده این تجمع، گفت معترضان «در تلاش بودند بگویند که چنین نمایشگاه نفرتانگیزی نباید در شهر ما برگزار شود.»
شرکتهای اسرائیلی سازنده تسلیحات در سایر نمایشگاههای دفاعی جهان نیز هدف اعتراضات قرار گرفتهاند. گزارش شده که در سپتامبر گذشته، نمایندگان البیت سیستمز و رافائل در یک نمایشگاه در شهر کیلس لهستان، پس از ثبت شکایت یک روزنامهنگار درباره حضور آنها در جنگ غزه، برای بازجویی به پلیس احضار شدند.
منبع: الجزیره