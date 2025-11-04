پلیس سیدنی با استفاده از اسپری فلفل و دستگیری ۱۳ معترض، تظاهرات علیه نمایشگاه تسلیحات دفاعی را که با حضور شرکت‌های اسرائیلی برگزار می‌شد، سرکوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس سیدنی با استفاده از اسپری فلفل و دستگیری معترضان، تظاهرات علیه نمایشگاه تسلیحات دفاعی را که با حضور شرکت‌های اسرائیلی برگزار می‌شد، سرکوب کرد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی‌ای‌بی‌سی استرالیا، مأموران پلیس در جریان تلاش معترضان طرفدار فلسطین برای محاصره این نمایشگاه، ۱۳ نفر را دستگیر کردند. ده‌ها تن از اعضای «گروه اقدام فلسطین» در مقابل مرکز همایش‌های بین‌المللی سیدنی تجمع کرده بودند تا علیه حضور شرکت‌های تسلیحاتی رافائل و البیت سیستمز در نمایشگاه دریایی هندو-پاسیفیک اعتراض کنند.

این شبکه گزارش داد که پلیس ضدشورش با پلیس سواره وارد درگیری با معترضان شد و از اسپری فلفل استفاده کرد. «جاش لیس»، سازمان‌دهنده این تجمع، گفت معترضان «در تلاش بودند بگویند که چنین نمایشگاه نفرت‌انگیزی نباید در شهر ما برگزار شود.»

شرکت‌های اسرائیلی سازنده تسلیحات در سایر نمایشگاه‌های دفاعی جهان نیز هدف اعتراضات قرار گرفته‌اند. گزارش شده که در سپتامبر گذشته، نمایندگان البیت سیستمز و رافائل در یک نمایشگاه در شهر کیلس لهستان، پس از ثبت شکایت یک روزنامه‌نگار درباره حضور آنها در جنگ غزه، برای بازجویی به پلیس احضار شدند.

اسپری فلفل در چشم معترضان

بازداشت حامیان فلسطین در استرالیا

اعتراضات ضد صهیونیستی در استرالیا

پلیس سواره در حال یورش به سمت حامیان فلسطین در استرالیا

اعتراضات در استرالیا به حضور شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحات

اعتراضات ضد اسرائیلی در سیدنی

شعار ضد اسرائیلی در تجمع حامیان فلسطین در سیدنی

سرکوب تجمع حامیان فلسطین در سیدنی

یورش پلیس سواره استرالیا به سمت تجمع حامیان فلسطین

منبع: الجزیره

برچسب ها: پلیس استرالیا ، حامیان فلسطین ، اعتراضات سراسری
خبرهای مرتبط
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
آخرین اخبار
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی از مهرماه
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
هرتزوگ: اسرائیل بر لبه پرتگاه قرار گرفته است
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
بن سلمان دو هفته دیگر به کاخ سفید می‌رود
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور