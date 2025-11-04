مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بامداد امروز وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۱۵۰۰ متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۲ هزار متر کاهش یافت.
محسن حیدری افزود: تا صبح پنجشنبه در شمال و نوار شرقی استان وزش باد و گردوخاک، و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیشبینی میشود. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با افزایش غبار پدیدهی غالب خواهد بود. از نظر دمایی نیز طی سه شب آینده در زاهدان، انتظار میرود دمای کمینهی شبانه به حدود صفر درجهی سانتیگراد برسد.
مدیرکل هواشناسی ضمن هشدار نسبت به آثار زیانبار گردوخاک تأکید کرد: شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جادهای، مراقبت از گلخانهها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش دما تا تا حدود صفر درجه در زاهدان، توصیه میشود کشاورزان و گلخانه داران برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات اقدام کنند، دامداران از نفوذ سرما به محل نگهداری دامها جلوگیری نمایند، شهروندان بهویژه سالمندان و کودکان از پوشش گرم استفاده کنند و همگان در مصرف انرژی صرفهجویی داشته باشند.
"روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان"