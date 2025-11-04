باشگاه خبرنگاران جوان- بربنیاد خبرنامه وزارت خارجه طالبان،هند در روزهای آینده محموله‌های بیشتری از مواد غذایی و دارویی را به افغانستان ارسال خواهد کرد.

این تصمیم در جریان گفت‌وگوی تلفنی مقامات دو طرف درباره تقویت روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و پیگیری نتایج سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند اتخاذ شد.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، با انتشار تصاویری از ارسال کمک‌ها در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی انسانی با مردم آسیب‌دیده افغانستان دانست.

این کمک‌های بشردوستانه در پی زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۳ ریشتر که شامگاه یک‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ (۲ نوامبر ۲۰۲۵) ولایت‌های شمالی افغانستان را لرزاند، ارسال می‌شود. بر اساس آخرین آمار رسمی طالبان، در این حادثه دست‌کم ۲۰ نفر جان باخته و ۶۳۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.