در پی زمین‌لرزه ویرانگر ۶.۳ ریشتری در ولایت‌های شمالی افغانستان که تاکنون دست‌کم ۲۰ کشته و ۶۳۹ زخمی برجای گذاشته، هند ارسال محموله‌های جدید کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارویی را به افغانستان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بربنیاد خبرنامه وزارت خارجه طالبان،هند در روزهای آینده محموله‌های بیشتری از مواد غذایی و دارویی را به افغانستان ارسال خواهد کرد.

 این تصمیم در جریان گفت‌وگوی تلفنی مقامات دو طرف درباره تقویت روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و پیگیری نتایج سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند اتخاذ شد.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، با انتشار تصاویری از ارسال کمک‌ها در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی انسانی با مردم آسیب‌دیده افغانستان دانست.

این کمک‌های بشردوستانه در پی زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۳ ریشتر که شامگاه یک‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ (۲ نوامبر ۲۰۲۵) ولایت‌های شمالی افغانستان را لرزاند، ارسال می‌شود. بر اساس آخرین آمار رسمی طالبان، در این حادثه دست‌کم ۲۰ نفر جان باخته و ۶۳۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، زمین لرزه در افغانستان ، کمک به زلزله زدگان افغانستانی ، هند
خبرهای مرتبط
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
ارسال کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان از مسیر چابهار
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
فاش شدن سند محرمانه آمریکا در شورای امنیت: نیروی بین‌المللی در راه غزه!
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
آخرین اخبار
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
هرتزوگ: اسرائیل بر لبه پرتگاه قرار گرفته است
درخواست نمادین واشنگتن از اسرائیل برای ورود خبرنگاران به غزه
بن سلمان دو هفته دیگر به کاخ سفید می‌رود
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
فاش شدن سند محرمانه آمریکا در شورای امنیت: نیروی بین‌المللی در راه غزه!
مأموریتی غیرممکن؛ بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه ۷ سال زمان می‌برد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید