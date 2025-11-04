شهردار منطقه ۱۴ از اتمام اجرای عملیات آسفالت مکانیزه در مساحت بیش از ۱۲۵ هزار مترمربع در محور بسیج با هدف تسهیل ترافیک، زیبایی منظر شهری و افزایش ایمنی شهروندان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، امیر شهرابی با بیان اینکه با اجرای یک عملیات گسترده پخش آسفالت مکانیزه در بزرگراه بسیج، گام مهمی در بهبود زیرساخت‌های ترافیکی این منطقه برداشته شد، گفت: با توجه به حجم تردد در مسیر بسیج به عنوان یکی از شریان‌های پرترافیک اصلی شرقی پایتخت، این اقدام برای روان‌سازی عبور و مرور و کاهش حوادث ناشی از ناهمواری مسیر و در جهت رضایتمندی شهروندان، بر اساس برنامه‌ریزی دقیق عمرانی صورت گرفت.

شهرابی ادامه داد: بر این اساس در محدوده منطقه ۱۴، از پل محلاتی تا خیابان ده حقی، به صورت کامل تحت عملیات آسفالت و بهسازی قرار گرفت. این پروژه شاخص شامل پخش ۱۹ هزار و ۵۶۷ تن آسفالت مکانیزه در ۱۲۵ هزار و ۷۸۷ مترمربع از سطح بزرگراه با عرض‌های متغیر در مسیر شمال و جنوب بوده است.

شهردار منطقه با تأکید بر اهمیت وتاثیر مثبت اجرای این پروژه اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، نه تنها زیبایی منظر شهری بلکه تضمین ایمنی و کاهش خطرات ناشی از فرسودگی سطح مسیر برای رانندگان و عابران بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط جوی و حجم عملیات، این پروژه در قالب فاز‌های مختلف تعریف و در سال جاری اجرا شد تا کمترین اختلال ممکن در جریان ترافیک روزانه ایجاد شود، اشاره کرد: استقبال و رضایت شهروندان از کیفیت اجرای این عملیات نیز نشان‌دهنده تحول در اجرای پروژه‌های عمرانی و اثر بخش است، از این رو شهرداری منطقه ۱۴ متعهد به تداوم برنامه‌های بهسازی معابر اصلی و فرعی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و اجرای پروژه‌هایی است که تأثیر ملموس و پایداری بر ایمنی و رفاه عمومی بگذارند.

