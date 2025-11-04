باشگاه خبرنگاران جوان- انجمن چشمپزشکی کشور نروژ،بالاترین نشان علمی خود را به دکتر «کریم شریف امینی» پزشک پناهنده افغانستانی اهدا کرد.
این چشمپزشک ۶۶ ساله که در سال 1999 به عنوان پناهنده وارد نروژ شد، در مراسمی در شهر برگن «مدال یادبود پروفسور یالمار شیتس» را بهعنوان نماد برجستهترین دستاورد علمی در حوزه چشمپزشکی نروژ دریافت کرد.
دکتر شریف امینی فارغالتحصیل رشته چشمپزشکی دانشگاه طبی کابل بوده و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۹۸۳ در شهر مزارشریف آغاز کرد. او در آن زمان یکی از معدود چشمپزشکان فعال در شمال افغانستان بود که با امکاناتی محدود به جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر خدمات درمانی ارائه میداد.
این پزشک افغان در سال ۱۹۹۴ نخستین شفاخانه تخصصی چشمپزشکی را در مزارشریف تأسیس کرد. در دوره نخست حکومت طالبان در سال ۱۹۹۶، او به دلیل همکاری با نهادهای خارجی و تأسیس یک مکتب موسیقی ویژه نابینایان بازداشت شد و پس از آزادی، افغانستان را ترک کرد.
دکتر شریف امینی در سال ۱۹۹۹ از پاکستان به نروژ پناهنده شد و پس از گذراندن دورههای تخصصی، از سال ۲۰۰۳ به عنوان چشمپزشک در شفاخانه دانشگاه سنت اولاو در شهر تروندهایم مشغول به کار شد. او در دوران کاری خود هزاران جراحی پیچیده چشم انجام داد و پزشکان زیادی را در این حوزه آموزش داد.
این پزشک افغانستانی حدود یک دهه پیش برای نخستین بار در این شفاخانه، جراحی پیشرفته «پیوند قرنیه چشم» با روش DMEK را انجام داد که اکنون به یکی از استانداردهای جهانی در پیوند قرنیه تبدیل شده است.