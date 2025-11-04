در جلسه پدافند غیرعامل، اهداف اجرایی این پدافند در فرودگاه بین المللی شهدای شهرکرد، تدوین و برای اجرای آن برنامه ریزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان – سید اسماعیل نژادحسینی مدیر فرودگاه شهرکرد گفت: جلسه پدافند غیرعامل در فرودگاه بین المللی شهرکرد برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی شامل تکالیف کارگروه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل و برنامه‌ریزی جهت هدایت آن به سمت پروژه‌های اجرایی، اجرای برنامه‌های ابلاغی ستاد پدافند غیرعامل کشور با هدف ارتقای آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌های کاربری و زیر بنایی و حمل و نقل و جابجایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تکالیف محوله به هر یک از کارگروه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورکار، به‌صورت هدفمند و با اولویت پروژه‌های قابل اجرا دنبال خواهد شد.

نژادحسینی اضافه کرد: برنامه‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل باید به‌گونه‌ای انجام شود که در سه محور اصلی اجرا، تخصیص منابع و تأمین اعتبارات، اقدامات از سطح برنامه‌ریزی به سطح عملیاتی و پروژه‌محور منتقل شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کارگروه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در حوزه پدافند اقدام نمایند و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی استانی جهت هم‌افزایی در تأمین اعتبارات و اجرای طرح‌ها صورت گیرد.