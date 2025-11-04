باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه ترکیهای «حریت» گزارش داد که آنکارا تاکنون هیچ اقدام ملموسی برای ادغام نیروهای کُرد تحت فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای دولت انتقالی سوریه مشاهده نکرده است.
این روزنامه یادآور شد که طبق توافقی که در ۱۰ مارس میان ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریر الشام و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه امضا شد، قرار بود جنگجویان کُرد تا پایان سال در نیروهای مسلح دولت انتقالی ادغام شوند و تمامی تأسیسات شهری و نظامی، از جمله فرودگاهها و میادین نفت و گاز در شمال شرق کشور، تحت کنترل دمشق قرار گیرند.
حریت افزود: «کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است، با این حال هنوز هیچ اقدامی برای اجرای توافق صورت نگرفته است.»
به گفته این روزنامه، برخی قدرتها در آمریکا، انگلیس و رژیم تروریستی اسرائیل و شماری از نمایندگان خود نیروهای کرد، که با پیوستن به ارتش سوریه مخالفت میکنند، اجرای توافق مارس را مانعتراشی میکنند.
بر اساس این گزارش، آنکارا انتظار دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه ابتدا واحدهای خود را از منطقه دیرالزور خارج کنند و کنترل میادین نفت و گاز را به دولت جدید سوریه منتقل کنند. سپس ممکن است کنترل گذرگاههای شمال شرق سوریه به آنها داده شود تا اجرای بند اصلی توافق مارس، یعنی ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه، تسهیل شود.
آنکارا، نیروهای دموکراتیک سوریه را سازمانی «تروریستی» مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) میداند، این حزب ممنوعه در ترکیه که اعلام کرده است سلاحهای خود را تحویل خواهد داد و منازعه حدود ۵۰ ساله خود با آنکارا را پایان میبخشد.
منبع: آر تی