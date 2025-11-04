به دنبال آلودگی هوا و کاهش دید افقی در شهر بندرعباس همه پروازهای فرودگاه بین المللی بندرعباس لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به کاهش شدید دید افقی ناشی از شرایط جوی نامساعد، و در راستای حفظ ایمنی پرواز‌ها و سلامت مسافران، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی تا اطلاع بعدی لغو شد.

تیم‌های عملیاتی، ایمنی و کنترل ترافیک هوایی فرودگاه به صورت مستمر در حال پایش وضعیت جوی و بررسی شرایط بازگشت پرواز‌ها هستند.

در این اطلاعیه ار شهروندان خواسته شده است برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پروازها، با ۱۹۹ (سامانه اطلاعات پرواز) تماس حاصل فرمایید.

امروز وضعیت کیفیت هوا بندرعباس به علت وقوع پدیده گرد و غبار در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها و دید افقی کمتر از هزار متر است.

منبع : صداوسیما 

برچسب ها: لغو پرواز ها ، فرودگاه بین‌المللی ، بندرعباس ، آلودگی هوا
