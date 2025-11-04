شورای امنیت و دفاع سودان روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا طرح آتش‌بس پیشنهادی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت و دفاع سودان که از سوی ارتش این کشور پشتیبانی می‌شود، روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا طرح آتش‌بس پیشنهادی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد.

یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «شورای امنیت و دفاع امروز جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا پیشنهاد آتش‌بس آمریکا را مورد بحث قرار دهد.»

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که کمتر از دو هفته از تصرف شهر استراتژیک الفاشر توسط شبه‌نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) می‌گذرد.

بر اساس اعلام "مسعد پولس"، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا، دولت دونالد ترامپ طرحی را برای برقراری آتش‌بس در سودان ارائه کرده است. این طرح که مدت آن ۳ یا ۹ ماه در نظر گرفته شده، در حال حاضر در مرحله بررسی بند‌های پیشنهادی قرار دارد.

پولس در ادامه تصریح کرد که مذاکرات به صورت جداگانه با ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع در جریان است و هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی بین این دو طرف درگیری وجود ندارد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای ایفای نقش میانجی در بحران سودان از طریق گفت‌و‌گو‌های مجزا با طرفین منازعه است.

این اقدام در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌های خونین در سودان صورت می‌گیرد که تاکنون تلفات انسانی و خسارات گسترده‌ای به همراه داشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سودان ، طرح آمریکایی
